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В МЭА сообщили о росте нефтяных запасов в мире - РИА Новости, 13.07.2022
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В МЭА сообщили о росте нефтяных запасов в мире
В МЭА сообщили о росте нефтяных запасов в мире - РИА Новости, 13.07.2022
В МЭА сообщили о росте нефтяных запасов в мире
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире выросли в мае по сравнению с апрелем на 5 миллионов баррелей, а в странах ОЭСР - на 15,2 миллиона баррелей, но РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:18
2022-07-13T11:18
экономика
оэср
мэа
опек
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире выросли в мае по сравнению с апрелем на 5 миллионов баррелей, а в странах ОЭСР - на 15,2 миллиона баррелей, но по-прежнему были ниже средних пятилетних значений, говорится в июльском докладе Международного энергетического агентства (МЭА)."Мировые запасы нефти в мае выросли на скромные 5 миллионов баррелей. ... Промышленные запасы в ОЭСР выросли на 15,2 миллиона баррелей, до 2 691 миллиона баррелей, что все еще на 301,3 миллиона баррелей ниже среднего уровня 2017-2021 годов, чему способствовало высвобождение 32,1 миллиона баррелей из государственных запасов", - говорится в докладе.МЭА отмечает, что, по предварительным данным, запасы в ОЭСР за июнь выросли на 22 миллиона баррелей.Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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экономика, оэср, мэа, опек
11:18 13.07.2022
 
В МЭА сообщили о росте нефтяных запасов в мире

МЭА заявило о росте запасов нефти в мире на пять миллионов баррелей по сравнению с апрелем

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире выросли в мае по сравнению с апрелем на 5 миллионов баррелей, а в странах ОЭСР - на 15,2 миллиона баррелей, но по-прежнему были ниже средних пятилетних значений, говорится в июльском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Мировые запасы нефти в мае выросли на скромные 5 миллионов баррелей. ... Промышленные запасы в ОЭСР выросли на 15,2 миллиона баррелей, до 2 691 миллиона баррелей, что все еще на 301,3 миллиона баррелей ниже среднего уровня 2017-2021 годов, чему способствовало высвобождение 32,1 миллиона баррелей из государственных запасов", - говорится в докладе.
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МЭА отмечает, что, по предварительным данным, запасы в ОЭСР за июнь выросли на 22 миллиона баррелей.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
 
ЭкономикаОЭСРМЭАОПЕК
 
 
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