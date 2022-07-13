https://ria.ru/20220713/neft-1802138371.html

В МЭА сообщили о росте нефтяных запасов в мире

В МЭА сообщили о росте нефтяных запасов в мире - РИА Новости, 13.07.2022

В МЭА сообщили о росте нефтяных запасов в мире

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире выросли в мае по сравнению с апрелем на 5 миллионов баррелей, а в странах ОЭСР - на 15,2 миллиона баррелей, но РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T11:18

2022-07-13T11:18

2022-07-13T11:18

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире выросли в мае по сравнению с апрелем на 5 миллионов баррелей, а в странах ОЭСР - на 15,2 миллиона баррелей, но по-прежнему были ниже средних пятилетних значений, говорится в июльском докладе Международного энергетического агентства (МЭА)."Мировые запасы нефти в мае выросли на скромные 5 миллионов баррелей. ... Промышленные запасы в ОЭСР выросли на 15,2 миллиона баррелей, до 2 691 миллиона баррелей, что все еще на 301,3 миллиона баррелей ниже среднего уровня 2017-2021 годов, чему способствовало высвобождение 32,1 миллиона баррелей из государственных запасов", - говорится в докладе.МЭА отмечает, что, по предварительным данным, запасы в ОЭСР за июнь выросли на 22 миллиона баррелей.Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

https://ria.ru/20220713/germaniya-1802107747.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, оэср, мэа, опек