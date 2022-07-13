https://ria.ru/20220713/naushniki-1802222746.html
Названы самые популярные у россиян наушники
Названы самые популярные у россиян наушники - РИА Новости, 13.07.2022
Названы самые популярные у россиян наушники
Доля полностью беспроводных наушников (TWS) на российском рынке приблизилась к половине от всего объема рынка. К таким выводам пришли аналитики группы... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:45
2022-07-13T15:45
2022-07-13T15:45
наука
технологии
apple
huawei technologies
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Доля полностью беспроводных наушников (TWS) на российском рынке приблизилась к половине от всего объема рынка. К таким выводам пришли аналитики группы "М.Видео-Эльдорадо".По итогам января-июня 2022 года, почти каждая вторая приобретенная россиянами пара среди всех видов наушников оказалась TWS. Продажи беспроводных наушников увеличились на 25 процентов в штучном выражении, до 2,8 миллионов штук. А вот средний чек средний снизился почти на 15 процентов, до 3400 рублей.Наиболее популярным производителем в TWS-сегменте оказалась компания Xiaomi, которая опередила JBL и Apple. Россияне чаще стали обращать внимание на другие китайские компании: Honor, Huawei и realme. На них пришлось 27 продаж в штуках.А вот спрос на проводные наушники в очередной раз снизился — если в тот же период прошлого года они занимали 48 процентов рынка, то в 2022-м на них пришлось 40 процентов продаж.
https://ria.ru/20220704/import-1799688829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, apple, huawei technologies
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Доля полностью беспроводных наушников (TWS) на российском рынке приблизилась к половине от всего объема рынка. К таким выводам пришли
аналитики группы "М.Видео-Эльдорадо".
По итогам января-июня 2022 года, почти каждая вторая приобретенная россиянами пара среди всех видов наушников оказалась TWS. Продажи беспроводных наушников увеличились на 25 процентов в штучном выражении, до 2,8 миллионов штук. А вот средний чек средний снизился почти на 15 процентов, до 3400 рублей.
Наиболее популярным производителем в TWS-сегменте оказалась компания Xiaomi, которая опередила JBL и Apple
. Россияне чаще стали обращать внимание на другие китайские компании: Honor, Huawei
и realme. На них пришлось 27 продаж в штуках.
А вот спрос на проводные наушники в очередной раз снизился — если в тот же период прошлого года они занимали 48 процентов рынка, то в 2022-м на них пришлось 40 процентов продаж.