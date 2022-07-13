Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные у россиян наушники - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220713/naushniki-1802222746.html
Названы самые популярные у россиян наушники
Названы самые популярные у россиян наушники - РИА Новости, 13.07.2022
Названы самые популярные у россиян наушники
Доля полностью беспроводных наушников (TWS) на российском рынке приблизилась к половине от всего объема рынка. К таким выводам пришли аналитики группы... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:45
2022-07-13T15:45
наука
технологии
apple
huawei technologies
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786770268_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_384c50f286659184f20269a6ebf00b0d.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Доля полностью беспроводных наушников (TWS) на российском рынке приблизилась к половине от всего объема рынка. К таким выводам пришли аналитики группы "М.Видео-Эльдорадо".По итогам января-июня 2022 года, почти каждая вторая приобретенная россиянами пара среди всех видов наушников оказалась TWS. Продажи беспроводных наушников увеличились на 25 процентов в штучном выражении, до 2,8 миллионов штук. А вот средний чек средний снизился почти на 15 процентов, до 3400 рублей.Наиболее популярным производителем в TWS-сегменте оказалась компания Xiaomi, которая опередила JBL и Apple. Россияне чаще стали обращать внимание на другие китайские компании: Honor, Huawei и realme. На них пришлось 27 продаж в штуках.А вот спрос на проводные наушники в очередной раз снизился — если в тот же период прошлого года они занимали 48 процентов рынка, то в 2022-м на них пришлось 40 процентов продаж.
https://ria.ru/20220704/import-1799688829.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Керилл Каримов
Керилл Каримов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786770268_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ef8f734cac554ce62b3921a8dfb566b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, apple, huawei technologies
15:45 13.07.2022
 

Названы самые популярные у россиян наушники

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНаушники TWS
Наушники TWS - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Доля полностью беспроводных наушников (TWS) на российском рынке приблизилась к половине от всего объема рынка. К таким выводам пришли аналитики группы "М.Видео-Эльдорадо".
По итогам января-июня 2022 года, почти каждая вторая приобретенная россиянами пара среди всех видов наушников оказалась TWS. Продажи беспроводных наушников увеличились на 25 процентов в штучном выражении, до 2,8 миллионов штук. А вот средний чек средний снизился почти на 15 процентов, до 3400 рублей.
Наиболее популярным производителем в TWS-сегменте оказалась компания Xiaomi, которая опередила JBL и Apple. Россияне чаще стали обращать внимание на другие китайские компании: Honor, Huawei и realme. На них пришлось 27 продаж в штуках.
А вот спрос на проводные наушники в очередной раз снизился — если в тот же период прошлого года они занимали 48 процентов рынка, то в 2022-м на них пришлось 40 процентов продаж.
Терминально-логистический центр Восток – Запад в Черняховске - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 08:00
Все параллельно: импорту в Россию дали зеленый свет
 
НаукаТехнологииAppleHuawei Technologies
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала