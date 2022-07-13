12:44 13.07.2022 (обновлено: 12:45 13.07.2022)
СМИ рассказали о ловушке, в которую НАТО загнала себя из-за России и Китая
Foreign Policy пишет, что НАТО может разорваться из-за стратегии против России и Китая
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В ближайшие годы Североатлантическому альянсу предстоит сильно постараться, чтобы перераспределить силы для давления и на Россию, и на Китай, пишет журнал Foreign Policy.
"Такое упрощенное разделение труда чревато трансатлантическим дрейфом. <…> НАТО и Европа останутся позади в роли второсортных военных сил, сосредоточенных на обороне", — подчеркнули в издании.
Более того, как отметил обозреватель, сдерживание России — непростая задача, указывает автор.
"В Восточной Европе речь пойдет о наземном театре военных действий, тогда как в Северной —он в основном морской. Требования к каждому конкретному случаю разнятся", — подытожили в издании.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.