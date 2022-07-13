https://ria.ru/20220713/nato-1802165655.html

СМИ рассказали о ловушке, в которую НАТО загнала себя из-за России и Китая

СМИ рассказали о ловушке, в которую НАТО загнала себя из-за России и Китая - РИА Новости, 13.07.2022

СМИ рассказали о ловушке, в которую НАТО загнала себя из-за России и Китая

В ближайшие годы Североатлантическому альянсу предстоит сильно постараться, чтобы перераспределить силы для давления и на Россию, и на Китай, пишет журнал... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:44

2022-07-13T12:44

2022-07-13T12:45

владимир путин

россия

китай

европа

нато

в мире

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В ближайшие годы Североатлантическому альянсу предстоит сильно постараться, чтобы перераспределить силы для давления и на Россию, и на Китай, пишет журнал Foreign Policy.Так, Западу стоит выработать более сложную стратегию, нежели ту, в которой Европа сдерживает Россию, а США — Китай.Более того, как отметил обозреватель, сдерживание России — непростая задача, указывает автор."В Восточной Европе речь пойдет о наземном театре военных действий, тогда как в Северной —он в основном морской. Требования к каждому конкретному случаю разнятся", — подытожили в издании.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220712/nato-1802072341.html

https://ria.ru/20220713/bumerang-1802093574.html

россия

китай

европа

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, китай, европа, нато, в мире