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СМИ рассказали о ловушке, в которую НАТО загнала себя из-за России и Китая - РИА Новости, 13.07.2022
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СМИ рассказали о ловушке, в которую НАТО загнала себя из-за России и Китая
СМИ рассказали о ловушке, в которую НАТО загнала себя из-за России и Китая - РИА Новости, 13.07.2022
СМИ рассказали о ловушке, в которую НАТО загнала себя из-за России и Китая
В ближайшие годы Североатлантическому альянсу предстоит сильно постараться, чтобы перераспределить силы для давления и на Россию, и на Китай, пишет журнал... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:44
2022-07-13T12:45
владимир путин
россия
китай
европа
нато
в мире
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В ближайшие годы Североатлантическому альянсу предстоит сильно постараться, чтобы перераспределить силы для давления и на Россию, и на Китай, пишет журнал Foreign Policy.Так, Западу стоит выработать более сложную стратегию, нежели ту, в которой Европа сдерживает Россию, а США — Китай.Более того, как отметил обозреватель, сдерживание России — непростая задача, указывает автор."В Восточной Европе речь пойдет о наземном театре военных действий, тогда как в Северной —он в основном морской. Требования к каждому конкретному случаю разнятся", — подытожили в издании.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220712/nato-1802072341.html
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Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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владимир путин, россия, китай, европа, нато, в мире
12:44 13.07.2022 (обновлено: 12:45 13.07.2022)
 
СМИ рассказали о ловушке, в которую НАТО загнала себя из-за России и Китая

Foreign Policy пишет, что НАТО может разорваться из-за стратегии против России и Китая

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
 Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В ближайшие годы Североатлантическому альянсу предстоит сильно постараться, чтобы перераспределить силы для давления и на Россию, и на Китай, пишет журнал Foreign Policy.
Так, Западу стоит выработать более сложную стратегию, нежели ту, в которой Европа сдерживает Россию, а СШАКитай.
"Такое упрощенное разделение труда чревато трансатлантическим дрейфом. <…> НАТО и Европа останутся позади в роли второсортных военных сил, сосредоточенных на обороне", — подчеркнули в издании.
Более того, как отметил обозреватель, сдерживание России — непростая задача, указывает автор.
Восточной Европе речь пойдет о наземном театре военных действий, тогда как в Северной —он в основном морской. Требования к каждому конкретному случаю разнятся", — подытожили в издании.
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В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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