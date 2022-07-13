16:10 13.07.2022 (обновлено: 17:01 13.07.2022)
МВФ призвал страны ужесточить монетарную политику для обуздания инфляции
Глава МВФ Георгиева: МВФ рекомендует странам ужесточить денежно-кредитную политику
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДиректор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует центральным банкам большинства стран решительно ужесточать свою денежно-кредитную политику, чтобы справиться с дальнейшим ростом инфляции, заявила в среду директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
"Большинству центральных банков будет необходимо продолжать решительно ужесточать свою денежно-кредитную политику", - заявила Георгиева в своем докладе "Перед лицом ухудшающихся экономических перспектив: как может ответить G20".
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По ее мнению, такие меры являются особенно неотложными для тех государств, в которых инфляционные ожидания начинают резко расходиться с реальностью. Без принятия решительных шагов, предостерегла глава МВФ, такие страны рискуют столкнуться с "разрушительной спиралью зарплата – цены", которая потребует еще более сильного ужесточения монетарной политики с еще большим ущербов для экономического роста и занятости".
Федеральная резервная система США по итогам июньского заседания впервые с 1994 года повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пункта, до уровня 1,5-1,75% годовых, и склоняется к дальнейшему повышению - на 50 или 75 базисных пунктов по итогам июльского заседания.
Европейский центральный банк также заявлял о намерении повысить базовую ставку, находящуюся пока на нулевом уровне, на 25 базисных пунктов на июльском заседании и говорил о еще одном возможном повышении в сентябре.
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