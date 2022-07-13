https://ria.ru/20220713/mvf-1802229075.html
МВФ заявил о повышенном риске рецессии в 2022-2023 годах
МВФ заявил о повышенном риске рецессии в 2022-2023 годах - РИА Новости, 13.07.2022
МВФ заявил о повышенном риске рецессии в 2022-2023 годах
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что перебои с поставками газа в Европу могут спровоцировать рецессию во многих странах и повлечь глобальный... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:10
2022-07-13T16:10
2022-07-13T16:10
экономика
цены на нефть
европа
украина
мвф
большая двадцатка
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ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что перебои с поставками газа в Европу могут спровоцировать рецессию во многих странах и повлечь глобальный энергетический кризис; 2022 год будет тяжелым для мировой экономики, а 2023 - возможно, еще тяжелее, с повышенным риском рецессии, заявила в среду директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева."Действительно, перспективы остаются крайне неопределенными. Задумайтесь над тем, как дальнейшие перебои в поставках природного газа в Европу могут погрузить многие экономики в рецессию и спровоцировать глобальный энергетический кризис. И это лишь один из факторов, способных ухудшить и без того непростую ситуацию", - заявила Георгиева в своем докладе "Перед лицом ухудшающихся экономических перспектив: как может ответить G20".Как отметила директор-распорядитель МВФ, 2022 год с точки зрения развития мировой экономики "будет трудным", а 2023 – "возможно, еще более тяжелым и с повышенным риском рецессии".По словам Георгиевой, в силу ряда внешних факторов, включая продолжающийся вооруженный конфликт на Украине, высокую инфляцию в различных странах, ковидные ограничения и перебои в цепочках поставок, МВФ "намерен в своем июльском отчете прогнозировать дальнейшее замедление роста глобальной экономики в 2022 и 2023 годах"."Вот почему мы нуждаемся в решительных действиях и тесном международном сотрудничестве во главе со странами G20", - указала Георгиева.Стоимость газа в Европе за месяц выросла почти вдвое. Еще 10 июня расчетная цена ближайших - тогда июльских - фьючерсов составляла 903,8 доллара. Затем она резко подскочила почти до 1300 долларов, а к концу месяца приблизилась к рубежу в 1600 долларов, после чего в начале июля - впервые с марта - достигла 1900 долларов.Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, европа, украина, мвф, большая двадцатка
МВФ заявил о повышенном риске рецессии в 2022-2023 годах
Директор-распорядитель МВФ Георгиева заявила о повышенном риске рецессии в 2022-2023 годах
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что перебои с поставками газа в Европу могут спровоцировать рецессию во многих странах и повлечь глобальный энергетический кризис; 2022 год будет тяжелым для мировой экономики, а 2023 - возможно, еще тяжелее, с повышенным риском рецессии, заявила в среду директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
"Действительно, перспективы остаются крайне неопределенными. Задумайтесь над тем, как дальнейшие перебои в поставках природного газа в Европу
могут погрузить многие экономики в рецессию и спровоцировать глобальный энергетический кризис. И это лишь один из факторов, способных ухудшить и без того непростую ситуацию", - заявила Георгиева в своем докладе "Перед лицом ухудшающихся экономических перспектив: как может ответить G20
".
Как отметила директор-распорядитель МВФ
, 2022 год с точки зрения развития мировой экономики "будет трудным", а 2023 – "возможно, еще более тяжелым и с повышенным риском рецессии".
По словам Георгиевой, в силу ряда внешних факторов, включая продолжающийся вооруженный конфликт на Украине
, высокую инфляцию в различных странах, ковидные ограничения и перебои в цепочках поставок, МВФ "намерен в своем июльском отчете прогнозировать дальнейшее замедление роста глобальной экономики в 2022 и 2023 годах".
"Вот почему мы нуждаемся в решительных действиях и тесном международном сотрудничестве во главе со странами G20", - указала Георгиева.
Стоимость газа в Европе за месяц выросла почти вдвое. Еще 10 июня расчетная цена ближайших - тогда июльских - фьючерсов составляла 903,8 доллара. Затем она резко подскочила почти до 1300 долларов, а к концу месяца приблизилась к рубежу в 1600 долларов, после чего в начале июля - впервые с марта - достигла 1900 долларов.
Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара.