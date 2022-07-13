https://ria.ru/20220713/moskva-1802131830.html

Хор "Московского долголетия" выступит в Москве в День города

Хор "Московского долголетия" выступит в Москве в День города - РИА Новости, 13.07.2022

Хор "Московского долголетия" выступит в Москве в День города

Участники "Московского долголетия" разучивают концертный репертуар для выступления в Москве в День города, для старшего поколения открыто 35 групп, в которых... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T10:49

2022-07-13T10:49

2022-07-13T10:49

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Участники "Московского долголетия" разучивают концертный репертуар для выступления в Москве в День города, для старшего поколения открыто 35 групп, в которых уже занимаются около 700 человек, сообщается на сайте мэра столицы."В июне в городских парках начались уроки по хоровому пению. Для горожан старшего поколения открыто 35 групп, в которых уже занимаются около 700 человек. Участники разучивают концертный репертуар, чтобы потом собраться в единый хор и выступить в Москве в День города. Все желающие могут присоединиться и научиться петь", - говорится в сообщении.Уточняется, что первая сводная репетиция прошла в Екатерининском парке. В течение месяца участники под руководством профессиональных хормейстеров разучивали четыре композиции: гимн Москвы, "Вечерний звон", "Подмосковные вечера" и "Выйду ночью в поле с конем". Они войдут в концертную программу."Летний сезон "Московского долголетия" дает горожанам старшего возраста уникальную возможность выбрать удобный для себя формат занятий. Те, кто летом живет на даче, часто выбирают онлайн-формат занятий, чтобы было удобно совмещать все свои дела. Очень много участников любят заниматься на свежем воздухе, в городских парках", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Подчёркивается, что на занятиях москвичи старшего поколения вместе с преподавателями работают над постановкой дыхания, осваивают приемы и техники хорового пения, изучают основы сольфеджио. Всего в рамках подготовки к репетициям было распечатано более 30 тысяч нотных листов. Следующая репетиция запланирована на 21 июля.

https://ria.ru/20220430/moskva-1786332009.html

https://ria.ru/20220622/moskva-1797214109.html

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общество, москва, день города москвы