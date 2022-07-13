Хор "Московского долголетия" выступит в Москве в День города
Участники "Московского долголетия" готовятся выступить в Москве в День города
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники танцевального марафона "Московское долголетие"
Участники танцевального марафона "Московское долголетие". Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Участники "Московского долголетия" разучивают концертный репертуар для выступления в Москве в День города, для старшего поколения открыто 35 групп, в которых уже занимаются около 700 человек, сообщается на сайте мэра столицы.
"В июне в городских парках начались уроки по хоровому пению. Для горожан старшего поколения открыто 35 групп, в которых уже занимаются около 700 человек. Участники разучивают концертный репертуар, чтобы потом собраться в единый хор и выступить в Москве в День города. Все желающие могут присоединиться и научиться петь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что первая сводная репетиция прошла в Екатерининском парке. В течение месяца участники под руководством профессиональных хормейстеров разучивали четыре композиции: гимн Москвы, "Вечерний звон", "Подмосковные вечера" и "Выйду ночью в поле с конем". Они войдут в концертную программу.
"Летний сезон "Московского долголетия" дает горожанам старшего возраста уникальную возможность выбрать удобный для себя формат занятий. Те, кто летом живет на даче, часто выбирают онлайн-формат занятий, чтобы было удобно совмещать все свои дела. Очень много участников любят заниматься на свежем воздухе, в городских парках", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Подчёркивается, что на занятиях москвичи старшего поколения вместе с преподавателями работают над постановкой дыхания, осваивают приемы и техники хорового пения, изучают основы сольфеджио. Всего в рамках подготовки к репетициям было распечатано более 30 тысяч нотных листов. Следующая репетиция запланирована на 21 июля.