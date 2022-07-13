https://ria.ru/20220713/miny-1802090268.html
Украинские войска размещали в Северодонецке мины с мусором, заявили в ЛНР
Украинские войска размещали в Северодонецке мины с мусором, заявили в ЛНР - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские войска размещали в Северодонецке мины с мусором, заявили в ЛНР
Украинские войска в жилых районах Северодонецка использовали в боях самодельные взрывные устройства, начиненные строительным мусором, который при попадании в... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T00:42
2022-07-13T00:42
2022-07-13T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
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СЕВЕРОДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска в жилых районах Северодонецка использовали в боях самодельные взрывные устройства, начиненные строительным мусором, который при попадании в тело человека вызывал множественные нагноения и гангрену, заявил участникам пресс-тура, организованного Минобороны России, официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.По словам Филипоненко, такое устройство, скорее всего, не сможет убить человека на месте, но в тело попадает множество осколков."Все это крошится и создает нагноения. В отличие от осколков обычных военных боеприпасов, их невозможно извлечь, например, магнитом. То есть наносятся достаточно серьезные травмы. В дальнейшем перерастает в заражение крови, гангрену, сепсис и прочее", — указал представитель Народной милиции.Как сообщил Филипоненко, такие устройства "активно использовались украинскими войсками, несмотря на то, что здесь объекты гражданской инфраструктуры, многоквартирные дома, детская площадка"."То есть жертвами самодельного взрывного устройства мог стать кто угодно. Но, очевидно, украинские войска это совершенно не интересовало", — заключил он.Использование минно-взрывных средств запрещено Женевской конвенцией. Силы республик Донбасса и России не используют их.
https://ria.ru/20220712/obstrel-1802055472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, луганская народная республика
00:42 13.07.2022 (обновлено: 10:33 13.07.2022)
Украинские войска размещали в Северодонецке мины с мусором, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР: ВСУ использовали в жилых районах Северодонецка мины с мусором
СЕВЕРОДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска в жилых районах Северодонецка использовали в боях самодельные взрывные устройства, начиненные строительным мусором, который при попадании в тело человека вызывал множественные нагноения и гангрену, заявил участникам пресс-тура, организованного Минобороны России, официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Совершенно нетривиальный с виду носок, однако Вооруженными силами Украины в комплексе с тротиловыми шашками использовался следующим образом. В сам носок набирали всевозможные обломки строительных материалов — преимущественно это щебень, стеклобетон. Устанавливались посредством электродетонаторов на тротиловую шашку и использовались как самодельные взрывные устройства", — сказал он, демонстрируя российским и иностранным журналистам образец такой мины.
По словам Филипоненко, такое устройство, скорее всего, не сможет убить человека на месте, но в тело попадает множество осколков.
"Все это крошится и создает нагноения. В отличие от осколков обычных военных боеприпасов, их невозможно извлечь, например, магнитом. То есть наносятся достаточно серьезные травмы. В дальнейшем перерастает в заражение крови, гангрену, сепсис и прочее", — указал представитель Народной милиции.
Как сообщил Филипоненко, такие устройства "активно использовались украинскими войсками, несмотря на то, что здесь объекты гражданской инфраструктуры, многоквартирные дома, детская площадка".
"То есть жертвами самодельного взрывного устройства мог стать кто угодно. Но, очевидно, украинские войска это совершенно не интересовало", — заключил он.
Использование минно-взрывных средств запрещено Женевской конвенцией. Силы республик Донбасса
и России
не используют их.