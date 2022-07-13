https://ria.ru/20220713/mchs-1802140908.html

Против экс-замглавы МЧС Гуровича возбудили уголовное дело

Против экс-замглавы МЧС Гуровича возбудили уголовное дело - РИА Новости, 13.07.2022

Против экс-замглавы МЧС Гуровича возбудили уголовное дело

Бывший заместитель главы МЧС Андрей Гурович стал фигурантом уголовного дела о должностных преступлениях, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T11:33

2022-07-13T11:33

2022-07-13T12:55

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывший заместитель главы МЧС Андрей Гурович стал фигурантом уголовного дела о должностных преступлениях, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Подробности он не уточнил.Как пишет газета "Коммерсант", дело касается строительства быстровозводимого госпиталя в поселке Мурмаши Мурманской области, рассчитанного на 700 больных COVID-19. Ущерб от нарушений оценивается в 350 миллионов рублей.По сведениям издания, накануне в Москве прошли десятки обысков, изъяты документы и другие предметы. Главным фигурантом выступает Гурович, однако есть и другие установленные и неустановленные должностные лица из числа сотрудников МЧС.Статья о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий предусматривает до десяти лет лишения свободы.Официальным подтверждением информации об уголовном деле РИА Новости пока не располагает.Гурович был заместителем главы МЧС с июня 2018 года. Курировал деятельность финансово-экономического департамента, департамента имущественных отношений и управления стратегического планирования и организационной работы. В конце мая президент Владимир Путин освободил его от должности.

https://ria.ru/20220706/semenov-1800818132.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)