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Против экс-замглавы МЧС Гуровича возбудили уголовное дело - РИА Новости, 13.07.2022
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Против экс-замглавы МЧС Гуровича возбудили уголовное дело
Против экс-замглавы МЧС Гуровича возбудили уголовное дело - РИА Новости, 13.07.2022
Против экс-замглавы МЧС Гуровича возбудили уголовное дело
Бывший заместитель главы МЧС Андрей Гурович стал фигурантом уголовного дела о должностных преступлениях, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:33
2022-07-13T12:55
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывший заместитель главы МЧС Андрей Гурович стал фигурантом уголовного дела о должностных преступлениях, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Подробности он не уточнил.Как пишет газета "Коммерсант", дело касается строительства быстровозводимого госпиталя в поселке Мурмаши Мурманской области, рассчитанного на 700 больных COVID-19. Ущерб от нарушений оценивается в 350 миллионов рублей.По сведениям издания, накануне в Москве прошли десятки обысков, изъяты документы и другие предметы. Главным фигурантом выступает Гурович, однако есть и другие установленные и неустановленные должностные лица из числа сотрудников МЧС.Статья о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий предусматривает до десяти лет лишения свободы.Официальным подтверждением информации об уголовном деле РИА Новости пока не располагает.Гурович был заместителем главы МЧС с июня 2018 года. Курировал деятельность финансово-экономического департамента, департамента имущественных отношений и управления стратегического планирования и организационной работы. В конце мая президент Владимир Путин освободил его от должности.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:33 13.07.2022 (обновлено: 12:55 13.07.2022)
 
Против экс-замглавы МЧС Гуровича возбудили уголовное дело

Бывшего замглавы МЧС Гуровича заподозрили в должностных преступлениях

© РИА Новости / Владимир Астапкович Андрей Гурович
Андрей Гурович - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Андрей Гурович . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывший заместитель главы МЧС Андрей Гурович стал фигурантом уголовного дела о должностных преступлениях, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Подробности он не уточнил.
Как пишет газета "Коммерсант", дело касается строительства быстровозводимого госпиталя в поселке Мурмаши Мурманской области, рассчитанного на 700 больных COVID-19. Ущерб от нарушений оценивается в 350 миллионов рублей.
По сведениям издания, накануне в Москве прошли десятки обысков, изъяты документы и другие предметы. Главным фигурантом выступает Гурович, однако есть и другие установленные и неустановленные должностные лица из числа сотрудников МЧС.
Статья о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Официальным подтверждением информации об уголовном деле РИА Новости пока не располагает.
Гурович был заместителем главы МЧС с июня 2018 года. Курировал деятельность финансово-экономического департамента, департамента имущественных отношений и управления стратегического планирования и организационной работы. В конце мая президент Владимир Путин освободил его от должности.
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