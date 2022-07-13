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"Роскосмос" получил от ЕКА уведомление о прекращении работы по ExoMars - РИА Новости, 13.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220713/mars-1802258874.html
"Роскосмос" получил от ЕКА уведомление о прекращении работы по ExoMars
"Роскосмос" получил от ЕКА уведомление о прекращении работы по ExoMars - РИА Новости, 13.07.2022
"Роскосмос" получил от ЕКА уведомление о прекращении работы по ExoMars
"Роскосмос" получил уведомление от Европейского космического агентства (ЕКА) о прекращении работы по миссии ExoMars, специалисты изучают варианты возврата... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:52
2022-07-13T17:56
наука
роскосмос
космос - риа наука
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. "Роскосмос" получил уведомление от Европейского космического агентства (ЕКА) о прекращении работы по миссии ExoMars, специалисты изучают варианты возврата оборудования, сообщили журналистам в пресс-службе российской госкорпорации."Двенадцатого июля 2022 г. генеральный директор ЕКА в соответствии с решением Совета стран-участниц Европейского космического агентства (ЕКА) уведомил госкорпорацию "Роскосмос" о прекращении со стороны ЕКА двустороннего сотрудничества в рамках миссии "ЭкзоМарс-2022" в связи со сложной геополитической ситуацией", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас специалисты госкорпорации и ЕКА прорабатывают варианты возврата в РФ российского оборудования из ЕС и возврат в ЕКА европейского оборудования, находящегося на территории России.Глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявлял, что Европейское космическое агентство не будет возобновлять сотрудничество с Роскосмосом по миссии ExoMars. В "Роскосмосе" говорили, что пока не получили официального уведомления от ЕКА. В среду агентство сообщило, что направило "Роскосмосу" такое уведомление.ЕКА приостановило сотрудничество с "Роскосмосом" по ExoMars в марте из-за событий на Украине. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее говорил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть ее подготовка затянется на несколько лет и ее придется реализовать без марсохода.Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars, изначально запланированный на 2018 год, переносился несколько раз и был до очередного ухудшения отношений РФ и Запада отложен на 2022 год. Российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Красную планету европейский марсоход Rosalind Franklin. Запуск должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.
https://ria.ru/20220712/manipulyator-1802075521.html
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роскосмос, космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, марс, украина, евросоюз, европейское космическое агентство
17:52 13.07.2022 (обновлено: 17:56 13.07.2022)
 
"Роскосмос" получил от ЕКА уведомление о прекращении работы по ExoMars

В "Роскосмосе" сообщили, что получили уведомление от ЕКА о прекращении работы по ExoMars

© NASA / JPL-Caltech/MSSSПланета Марс
Планета Марс - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
Планета Марс. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. "Роскосмос" получил уведомление от Европейского космического агентства (ЕКА) о прекращении работы по миссии ExoMars, специалисты изучают варианты возврата оборудования, сообщили журналистам в пресс-службе российской госкорпорации.
"Двенадцатого июля 2022 г. генеральный директор ЕКА в соответствии с решением Совета стран-участниц Европейского космического агентства (ЕКА) уведомил госкорпорацию "Роскосмос" о прекращении со стороны ЕКА двустороннего сотрудничества в рамках миссии "ЭкзоМарс-2022" в связи со сложной геополитической ситуацией", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сейчас специалисты госкорпорации и ЕКА прорабатывают варианты возврата в РФ российского оборудования из ЕС и возврат в ЕКА европейского оборудования, находящегося на территории России.
Глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявлял, что Европейское космическое агентство не будет возобновлять сотрудничество с Роскосмосом по миссии ExoMars. В "Роскосмосе" говорили, что пока не получили официального уведомления от ЕКА. В среду агентство сообщило, что направило "Роскосмосу" такое уведомление.
ЕКА приостановило сотрудничество с "Роскосмосом" по ExoMars в марте из-за событий на Украине. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее говорил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть ее подготовка затянется на несколько лет и ее придется реализовать без марсохода.
Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars, изначально запланированный на 2018 год, переносился несколько раз и был до очередного ухудшения отношений РФ и Запада отложен на 2022 год. Российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Красную планету европейский марсоход Rosalind Franklin. Запуск должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.
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