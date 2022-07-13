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Мальта отменяет коронавирусные ограничения на въезд в страну - РИА Новости, 13.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220713/malta-1802189099.html
Мальта отменяет коронавирусные ограничения на въезд в страну
Мальта отменяет коронавирусные ограничения на въезд в страну - РИА Новости, 13.07.2022
Мальта отменяет коронавирусные ограничения на въезд в страну
Путешественники с 25 июля смогут посещать Мальту без ограничений, им не нужны будут тесты и сертификаты, информация об этом размещена на официальном... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:19
2022-07-13T14:19
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новости - туризм
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туризм
отдых на море
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Путешественники с 25 июля смогут посещать Мальту без ограничений, им не нужны будут тесты и сертификаты, информация об этом размещена на официальном туристическом портале Мальты VisitMalta. Обязательный карантин для гостей, которые въезжают в страну без коронавирусных документов, тоже отменят. Таким образом, для поездки на Мальту понадобится лишь загранпаспорт с шенгенской визой. Добраться до острова напрямую нельзя, только через третьи страны, в частности, через Турцию или ОАЭ. Относительно бюджетно можно долететь, например, через Ригу или Таллин.
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новости - туризм, мальта, рига, таллин, туризм, отдых на море, куда можно лететь
14:19 13.07.2022
 
Мальта отменяет коронавирусные ограничения на въезд в страну

Мальта снимает все ковидные ограничения на въезд с 25 июля

© Depositphotos / chikapylkaМальта
Мальта - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Depositphotos / chikapylka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Путешественники с 25 июля смогут посещать Мальту без ограничений, им не нужны будут тесты и сертификаты, информация об этом размещена на официальном туристическом портале Мальты VisitMalta.
Обязательный карантин для гостей, которые въезжают в страну без коронавирусных документов, тоже отменят. Таким образом, для поездки на Мальту понадобится лишь загранпаспорт с шенгенской визой.
Добраться до острова напрямую нельзя, только через третьи страны, в частности, через Турцию или ОАЭ. Относительно бюджетно можно долететь, например, через Ригу или Таллин.
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ТуризмНовости - ТуризмМальтаРигаТаллинТуризмОтдых на морекуда можно лететь
 
 
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