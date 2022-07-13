https://ria.ru/20220713/malta-1802189099.html

Мальта отменяет коронавирусные ограничения на въезд в страну

Мальта отменяет коронавирусные ограничения на въезд в страну - РИА Новости, 13.07.2022

Мальта отменяет коронавирусные ограничения на въезд в страну

Путешественники с 25 июля смогут посещать Мальту без ограничений, им не нужны будут тесты и сертификаты, информация об этом размещена на официальном... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:19

2022-07-13T14:19

2022-07-13T14:19

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Путешественники с 25 июля смогут посещать Мальту без ограничений, им не нужны будут тесты и сертификаты, информация об этом размещена на официальном туристическом портале Мальты VisitMalta. Обязательный карантин для гостей, которые въезжают в страну без коронавирусных документов, тоже отменят. Таким образом, для поездки на Мальту понадобится лишь загранпаспорт с шенгенской визой. Добраться до острова напрямую нельзя, только через третьи страны, в частности, через Турцию или ОАЭ. Относительно бюджетно можно долететь, например, через Ригу или Таллин.

https://ria.ru/20220713/turtsiya-1802153418.html

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новости - туризм, мальта, рига, таллин, туризм, отдых на море, куда можно лететь