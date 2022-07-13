https://ria.ru/20220713/malta-1802189099.html
Мальта отменяет коронавирусные ограничения на въезд в страну
Мальта отменяет коронавирусные ограничения на въезд в страну - РИА Новости, 13.07.2022
Мальта отменяет коронавирусные ограничения на въезд в страну
Путешественники с 25 июля смогут посещать Мальту без ограничений, им не нужны будут тесты и сертификаты, информация об этом размещена на официальном... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:19
2022-07-13T14:19
2022-07-13T14:19
туризм
новости - туризм
мальта
рига
таллин
туризм
отдых на море
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152973/67/1529736717_0:216:2304:1512_1920x0_80_0_0_4e9642f444cf3333992f53ce51640fd4.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Путешественники с 25 июля смогут посещать Мальту без ограничений, им не нужны будут тесты и сертификаты, информация об этом размещена на официальном туристическом портале Мальты VisitMalta. Обязательный карантин для гостей, которые въезжают в страну без коронавирусных документов, тоже отменят. Таким образом, для поездки на Мальту понадобится лишь загранпаспорт с шенгенской визой. Добраться до острова напрямую нельзя, только через третьи страны, в частности, через Турцию или ОАЭ. Относительно бюджетно можно долететь, например, через Ригу или Таллин.
https://ria.ru/20220713/turtsiya-1802153418.html
мальта
рига
таллин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152973/67/1529736717_0:0:2304:1728_1920x0_80_0_0_262b89c7c2a70873082e52ed6500e66f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, мальта, рига, таллин, туризм, отдых на море, куда можно лететь
Мальта отменяет коронавирусные ограничения на въезд в страну
Мальта снимает все ковидные ограничения на въезд с 25 июля