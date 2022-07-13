https://ria.ru/20220713/maldivy-1802101967.html

СМИ: уходящий в отставку президент Шри-Ланки прибыл на Мальдивы

СМИ: уходящий в отставку президент Шри-Ланки прибыл на Мальдивы - РИА Новости, 13.07.2022

СМИ: уходящий в отставку президент Шри-Ланки прибыл на Мальдивы

Уходящий в отставку в среду президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса прибыл на Мальдивы, сообщает интернет-версия газеты Daily Mirror со ссылкой на... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T07:45

2022-07-13T07:45

2022-07-13T07:45

в мире

готабая раджапакса

шри-ланка

мальдивы

политический кризис в шри-ланке

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БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Уходящий в отставку в среду президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса прибыл на Мальдивы, сообщает интернет-версия газеты Daily Mirror со ссылкой на военно-воздушные силы страны.Ранним утром в понедельник ВВС предоставили рейс для президента Готабаи Раджапаксы и первой леди вместе с двумя сотрудниками службы безопасности, который вылетел из международного аэропорта Катунаяке на Мальдивы, говорится в заявлении ВВС, которое цитирует издание.Полет был запрошен и совершен в соответствии с полномочиями действующего президента и конституцией Шри-Ланки, по запросу действующего правительства, при условии полного одобрения министерством обороны и в соответствии с иммиграционным, таможенным и другим соответствующим законодательством, действовавшим на момент вылета авиарейса, также говорится в заявлении командования ВВС Шри-Ланки.Заявление об отставке с 13 июля было подписано президентом Раджапаксой еще в понедельник. В среду оно должно быть передано для официального оглашения спикеру парламента Шри-Ланки Махинде Япе Абеивардене, которого президент перед этим объявил единственным своим представителем в общении с населением и СМИ. До момента оглашения заявления президента сам президент и его правительство считаются действующими.

https://ria.ru/20220712/shri-lanka-1801875125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, готабая раджапакса, шри-ланка, мальдивы, политический кризис в шри-ланке