СМИ: уходящий в отставку президент Шри-Ланки прибыл на Мальдивы
Daily Mirror: уходящий в отставку президент Шри-Ланки Раджапакса прибыл на Мальдивы
© AP Photo / Pool/Andy BuchananПрезидент Шри-Ланки Готабая Раджапакса
© AP Photo / Pool/Andy Buchanan
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса. Архивное фото
БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Уходящий в отставку в среду президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса прибыл на Мальдивы, сообщает интернет-версия газеты Daily Mirror со ссылкой на военно-воздушные силы страны.
Ранним утром в понедельник ВВС предоставили рейс для президента Готабаи Раджапаксы и первой леди вместе с двумя сотрудниками службы безопасности, который вылетел из международного аэропорта Катунаяке на Мальдивы, говорится в заявлении ВВС, которое цитирует издание.
Полет был запрошен и совершен в соответствии с полномочиями действующего президента и конституцией Шри-Ланки, по запросу действующего правительства, при условии полного одобрения министерством обороны и в соответствии с иммиграционным, таможенным и другим соответствующим законодательством, действовавшим на момент вылета авиарейса, также говорится в заявлении командования ВВС Шри-Ланки.
Заявление об отставке с 13 июля было подписано президентом Раджапаксой еще в понедельник. В среду оно должно быть передано для официального оглашения спикеру парламента Шри-Ланки Махинде Япе Абеивардене, которого президент перед этим объявил единственным своим представителем в общении с населением и СМИ. До момента оглашения заявления президента сам президент и его правительство считаются действующими.