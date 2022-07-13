https://ria.ru/20220713/luna-1802132512.html

Москвичам пообещали идеальные условия для наблюдения за суперлунием

Москвичам пообещали идеальные условия для наблюдения за суперлунием - РИА Новости, 13.07.2022

Москвичам пообещали идеальные условия для наблюдения за суперлунием

Жители Москвы смогут насладиться всеми красотами суперлуния в среду, облаков практически не будет, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T10:53

2022-07-13T10:53

2022-07-13T10:57

россия

москва

земля

луна

общество

центр "фобос"

елена волосюк

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Жители Москвы смогут насладиться всеми красотами суперлуния в среду, облаков практически не будет, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Ранее сообщалось, что в среду в 21.38 мск, всего через девять часов после прохождения Луной самой близкой к Земле точки, наступит суперлуние. Немного восточнее (левее) Луны можно будет увидеть две планеты - Сатурн и Юпитер, которые будут сопровождать Суперлуну. Над Луной будут сиять три звезды Летнего треугольника, а правее (западнее) яркий Арктур из созвездия Волопас."Что касается погоды на предстояющую ночь, я думаю, что жители столичного региона смогут насладиться всеми красотами полной луны, потому что облаков будет мало, можно сказать, практически совсем не будет. Ночь обещает быть достаточно комфортной умеренно теплой, так что наблюдать можно будет не только из окна, но и на свежем воздухе", - рассказала Волосюк.Синоптик добавила, что ночью прогнозируется понижение температуры в Москве до 13-15 градусов, в столичном регионе до 10-15.

https://ria.ru/20220628/luna-1798606716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, земля, луна, общество, центр "фобос", елена волосюк