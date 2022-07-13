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Биография Владимира Лукина

Биография Владимира Лукина - РИА Новости, 13.07.2022

Биография Владимира Лукина

Российский политики и историк Владимир Петрович Лукин родился 13 июля 1937 года в Омске. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T02:04

2022-07-13T02:04

2022-07-13T02:04

справки

владимир лукин

омск

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Российский политики и историк Владимир Петрович Лукин родился 13 июля 1937 года в Омске. В 1959 году окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина (ныне Московский педагогический государственный университет). В 1961-1964 годах – аспирант Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Академии наук СССР. Кандидат исторических наук (1964), доктор исторических наук (1989). В 1959-1960 годах работал научным сотрудником Государственного исторического музея СССР, в 1961-1966 годах – Музея революции СССР, в 1964-1965 годах – научный сотрудник ИМЭМО.С 1965 года по 1968 год был старшим референтом чехословацкой редакции журнала "Проблемы мира и социализма" (Прага).С 1968 года по 1987 год Владимир Лукин был заведующим сектором дальневосточной политики Института США и Канады АН СССР.В 1987-1989 годах – заведующий отделом Управления стран Тихого океана и Юго-Восточной Азии МИД СССР.В 1989 году – заместитель начальника, заведующий отделом Управления оценок и планирования МИД СССР.В 1989-1990 годах – руководитель группы анализа и прогнозирования при секретариате Верховного Совета (ВС) СССР.В 1990 году Владимир Лукин был избран народным депутатом РСФСР, баллотируясь в предвыборном блоке "Демократическая Россия". Являлся членом Конституционной комиссии. В июне 1990 года был избран председателем Комитета ВС РСФСР по международным делам. Вел работу по подготовке новых межгосударственных договоров с бывшими республиками СССР.В 1991 году был председателем Советского комитета по азиатско-тихоокеанскому сотрудничеству.С февраля 1992 года по сентябрь 1993 года Владимир Лукин был послом РФ в США.С мая 1992 года был постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств (ОАГ).В период избирательной кампании по выборам в Госдуму РФ в 1993 году возглавил избирательное объединение "Явлинский – Болдырев – Лукин". После победы на выборах стал членом фракции "Яблоко" и возглавил Комитет по международным делам Госдумы РФ.В декабре 1995 года избран депутатом Госдумы второго созыва по федеральному округу, список "Яблоко". Был председателем Комитета Госдумы по международным делам.В декабре 1999 года избран депутатом Госдумы третьего созыва по федеральному округу, список "Яблоко". Был членом Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций, вице-спикером Госдумы.В феврале 2004 года Лукин был выдвинут президентом РФ на пост уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 13 февраля 2004 года был утвержден в этой должности Госдумой РФ, приостановил членство в партии "Яблоко". В феврале 2009 года избран Госдумой уполномоченным по правам человека в РФ на второй срок.Полномочия Владимира Лукина истекли 18 февраля 2014 года, формально он исполнял их до 18 марта 2014 года, когда Госдума РФ назначила на должность уполномоченного по правам человека в РФ Эллу Памфилову. В мае 2016 года заявил о восстановлении членства в партии "Яблоко", в марте 2020 года вышел из нее. В 2016-2021 годах Владимир Лукин был членом Совета Федерации РФ от исполнительного органа государственной власти Тверской области. был заместителем председателя комитета Совфеда по международным делам. С 1997 по 2021 год Владимир Лукин возглавлял Паралимпийский комитет России. В 2021 году он сложил полномочия из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). С 2014 по 2016 год возглавлял комитет по этике Российского футбольного союза. Владимир Лукин – член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), член Российского совета по международным делам (РСМД).Профессор Высшей школы экономики. Член-корреспондент Академии естественных наук. Почетный доктор университета им. Симона Боливара (Колумбия).Автор и соавтор книг "Центры силы": Концепции и реальность" (1983), "С тревогой и надеждой: 1994-1995" (1995), "Россия и Запад: общность или отчуждение?" (1995), "Яблоко": объясняет и рекомендует" (1999), "От первого лица" (2003) и других.Автор ряда публикаций в отечественных и зарубежных СМИ. Сфера его научных интересов – российско-американские отношения, внешняя политика России, политические процессы в Южной и Юго-Восточной Азии.Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.Награжден орденом "Знак Почета" (1986), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1998), орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (2014), отмечен благодарностью президента РФ (1997, 2003), Почетной грамотой президента РФ (2008), награжден медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" (2007). Владеет английским, французским и испанским языками.Старший сын Владимира Лукина Александр Лукин возглавляет Центр исследований Восточной Азии и ШОС Института международных исследований МГИМО. Младший сын Павел Лукин работает в Институте российской истории РАН. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, владимир лукин, омск