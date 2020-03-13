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Один из основателей "Яблока" Лукин заявил о выходе из партии
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РИА Новости

Один из основателей "Яблока" Лукин заявил о выходе из партии

09:49 13.03.2020 (обновлено: 12:06 13.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Лукин
Владимир Лукин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
"Я написал не заявление, а письмо руководству "Яблока" о том, что выхожу из партии", — сказал он.
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С чем связано такое решение, Лукин говорить отказался.
"О мотивах я скоро сообщу в своих мемуарах", — пообещал он.
Причину позже назвал пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев. По его словам, решение Лукина вызвано расхождением политических взглядов с партией на фоне принятия поправок к Конституции.
Исполком федерального бюро "Яблока" единогласно решил удовлетворить заявление Лукина, добавил Яковлев.
Владимир Лукин
Вчера, 01:36Голосование по поправкам в Конституцию
Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
2007142413
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Владимир ЛукинЯблокоПолитика
Популярные комментарии
Пора в музей ельцина идти работать экспонатом. Болдырев сразу ушёл. От Яблока осталась только буква Я - Явлинский.
13 марта, 09:54
vvab6
4580004
Распадается партия. 1.5% при голосовании, статистическая погрешность общества. Давно уже пора исчезнуть.
13 марта, 10:56
llevone2017
1410011
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