Один из основателей "Яблока" Лукин заявил о выходе из партии

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.

"Я написал не заявление, а письмо руководству " Яблока " о том, что выхожу из партии", — сказал он.

С чем связано такое решение, Лукин говорить отказался.

"О мотивах я скоро сообщу в своих мемуарах", — пообещал он.

Причину позже назвал пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев. По его словам, решение Лукина вызвано расхождением политических взглядов с партией на фоне принятия поправок к Конституции.