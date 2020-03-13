Один из основателей "Яблока" Лукин заявил о выходе из партии

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
"Я написал не заявление, а письмо руководству "Яблока" о том, что выхожу из партии", — сказал он.
15 декабря 2019, 03:18Биография Николая Рыбакова, избранного председателем партии "Яблоко"
С чем связано такое решение, Лукин говорить отказался.
"О мотивах я скоро сообщу в своих мемуарах", — пообещал он.
Причину позже назвал пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев. По его словам, решение Лукина вызвано расхождением политических взглядов с партией на фоне принятия поправок к Конституции.
Исполком федерального бюро "Яблока" единогласно решил удовлетворить заявление Лукина, добавил Яковлев.