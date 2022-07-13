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СМИ: над Луганском сбили, по предварительным данным, ракету "Точка-У"

СМИ: над Луганском сбили, по предварительным данным, ракету "Точка-У" - РИА Новости, 13.07.2022

СМИ: над Луганском сбили, по предварительным данным, ракету "Точка-У"

Ракета "Точка-У", по предварительным данным, сбита над Луганском, сообщает Telegram-канал "Луганскинформцентр". РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T00:03

2022-07-13T00:03

2022-07-13T00:09

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Ракета "Точка-У", по предварительным данным, сбита над Луганском, сообщает Telegram-канал "Луганскинформцентр".По их данным, ракету сбили в районе поселка Юбилейный, входящего в состав Луганска.В свою очередь корреспондент РИА Новости сообщает с места событий, что как минимум четыре зенитные ракетные ракеты были запущены по воздушным целям к западу от Луганска.

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, украина