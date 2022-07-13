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В Литве прокомментировали рекомендации ЕК по транзиту в Калининград - РИА Новости, 13.07.2022
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В Литве прокомментировали рекомендации ЕК по транзиту в Калининград
В Литве прокомментировали рекомендации ЕК по транзиту в Калининград - РИА Новости, 13.07.2022
В Литве прокомментировали рекомендации ЕК по транзиту в Калининград
Литва положительно оценивает рекомендации Еврокомиссии по транзиту в Калининград и намерена их придерживаться, чтобы "не раскалывать трансатлантическое... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:02
2022-07-13T19:25
литва
еврокомиссия
евросоюз
калининград
россия
санкции в отношении россии
санкции
калининградская область
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Литва положительно оценивает рекомендации Еврокомиссии по транзиту в Калининград и намерена их придерживаться, чтобы "не раскалывать трансатлантическое единство", говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел республики.Еврокомиссия опубликовала в среду разъяснения по санкциям против РФ, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, транзит по железной дороге разрешен при должном контроле."Еврокомиссия 13 июля 2022 года выпустила обновленное разъяснение санкций ЕС по поводу применения ограничительных мер к транзиту в Калининград российских товаров через территорию ЕС... Литва положительно оценивает вводимые ограничения объемов транзита через ЕС... а также обязательство усилить контроль этого транзита", - говорится в сообщении.Министерство также отмечает, что Литва, "будучи членом и последовательной сторонницей трансатлантического сообщества", не может игнорировать оценок и позиций Еврокомиссии и стратегических политических партнеров политики Литвы и поэтому будет придерживаться "единой и скоординированной санкционной политики ЕС", чтобы не "расколоть трансатлантическое единство".
https://ria.ru/20220713/mid-1802271157.html
https://ria.ru/20220712/kaliningrad-1801893035.html
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литва, еврокомиссия, евросоюз, калининград, россия, санкции в отношении россии, санкции, калининградская область, в мире, экономика
19:02 13.07.2022 (обновлено: 19:25 13.07.2022)
 
В Литве прокомментировали рекомендации ЕК по транзиту в Калининград

МИД Литвы положительно оценил рекомендации Еврокомиссии по транзиту в Калининград

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожная сортировочная станция в Калининграде
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Литва положительно оценивает рекомендации Еврокомиссии по транзиту в Калининград и намерена их придерживаться, чтобы "не раскалывать трансатлантическое единство", говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел республики.
Еврокомиссия опубликовала в среду разъяснения по санкциям против РФ, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, транзит по железной дороге разрешен при должном контроле.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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МИД России назвал решение ЕК по транзиту проявлением здравомыслия
"Еврокомиссия 13 июля 2022 года выпустила обновленное разъяснение санкций ЕС по поводу применения ограничительных мер к транзиту в Калининград российских товаров через территорию ЕС... Литва положительно оценивает вводимые ограничения объемов транзита через ЕС... а также обязательство усилить контроль этого транзита", - говорится в сообщении.
Министерство также отмечает, что Литва, "будучи членом и последовательной сторонницей трансатлантического сообщества", не может игнорировать оценок и позиций Еврокомиссии и стратегических политических партнеров политики Литвы и поэтому будет придерживаться "единой и скоординированной санкционной политики ЕС", чтобы не "расколоть трансатлантическое единство".
Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 11:51
Стало известно о страхе Европы из-за блокады транзита в Калининград
 
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