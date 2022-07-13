https://ria.ru/20220713/litva-1802274225.html

В Литве прокомментировали рекомендации ЕК по транзиту в Калининград

В Литве прокомментировали рекомендации ЕК по транзиту в Калининград - РИА Новости, 13.07.2022

В Литве прокомментировали рекомендации ЕК по транзиту в Калининград

Литва положительно оценивает рекомендации Еврокомиссии по транзиту в Калининград и намерена их придерживаться, чтобы "не раскалывать трансатлантическое... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T19:02

2022-07-13T19:02

2022-07-13T19:25

литва

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Литва положительно оценивает рекомендации Еврокомиссии по транзиту в Калининград и намерена их придерживаться, чтобы "не раскалывать трансатлантическое единство", говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел республики.Еврокомиссия опубликовала в среду разъяснения по санкциям против РФ, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, транзит по железной дороге разрешен при должном контроле."Еврокомиссия 13 июля 2022 года выпустила обновленное разъяснение санкций ЕС по поводу применения ограничительных мер к транзиту в Калининград российских товаров через территорию ЕС... Литва положительно оценивает вводимые ограничения объемов транзита через ЕС... а также обязательство усилить контроль этого транзита", - говорится в сообщении.Министерство также отмечает, что Литва, "будучи членом и последовательной сторонницей трансатлантического сообщества", не может игнорировать оценок и позиций Еврокомиссии и стратегических политических партнеров политики Литвы и поэтому будет придерживаться "единой и скоординированной санкционной политики ЕС", чтобы не "расколоть трансатлантическое единство".

https://ria.ru/20220713/mid-1802271157.html

https://ria.ru/20220712/kaliningrad-1801893035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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