https://ria.ru/20220713/lisichansk-1802195957.html

Жители Лисичанска начинают возвращаться домой из бомбоубежищ

Жители Лисичанска начинают возвращаться домой из бомбоубежищ - РИА Новости, 13.07.2022

Жители Лисичанска начинают возвращаться домой из бомбоубежищ

Жители Лисичанска в освобожденной Луганской Народной Республике, пользуясь отсутствием обстрелов в последние дни, начинают перебираться из бомбоубежищ в свои... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:31

2022-07-13T14:31

2022-07-13T14:31

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801631221_0:258:3183:2048_1920x0_80_0_0_da0e25f7c9fc378d331cc328de794762.jpg

ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 13 июл - РИА Новости. Жители Лисичанска в освобожденной Луганской Народной Республике, пользуясь отсутствием обстрелов в последние дни, начинают перебираться из бомбоубежищ в свои дома, передает корреспондент РИА Новости."Это бомбоубежище завода "Пролетарий". Здесь мы живем сейчас. Кстати, было бомбоубежище закрыто, когда все началось, даже никто не открыл его для нас. Мужчины сами замок срезали. Сначала приходили так, сидели, потом ночевать, потом перебрались сюда. Сейчас потише, домой возвращаться собираемся", - рассказала местная жительница Татьяна. Она рассказала, что в бомбоубежище было порядка 50 человек, теперь те, кому есть куда идти, покидают его. По ее словам, украинские власти четыре месяца не платили пенсии жителям Лисичанска. Также в городе нет электричества, газо- и водоснабжения. Помимо прочего, отходя, украинские военнослужащие забирали машины и вещи из домов жителей города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html

лисичанск

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, лисичанск, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр