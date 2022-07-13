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Жители Лисичанска начинают возвращаться домой из бомбоубежищ - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/lisichansk-1802195957.html
Жители Лисичанска начинают возвращаться домой из бомбоубежищ
Жители Лисичанска начинают возвращаться домой из бомбоубежищ - РИА Новости, 13.07.2022
Жители Лисичанска начинают возвращаться домой из бомбоубежищ
Жители Лисичанска в освобожденной Луганской Народной Республике, пользуясь отсутствием обстрелов в последние дни, начинают перебираться из бомбоубежищ в свои... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:31
2022-07-13T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 13 июл - РИА Новости. Жители Лисичанска в освобожденной Луганской Народной Республике, пользуясь отсутствием обстрелов в последние дни, начинают перебираться из бомбоубежищ в свои дома, передает корреспондент РИА Новости."Это бомбоубежище завода "Пролетарий". Здесь мы живем сейчас. Кстати, было бомбоубежище закрыто, когда все началось, даже никто не открыл его для нас. Мужчины сами замок срезали. Сначала приходили так, сидели, потом ночевать, потом перебрались сюда. Сейчас потише, домой возвращаться собираемся", - рассказала местная жительница Татьяна. Она рассказала, что в бомбоубежище было порядка 50 человек, теперь те, кому есть куда идти, покидают его. По ее словам, украинские власти четыре месяца не платили пенсии жителям Лисичанска. Также в городе нет электричества, газо- и водоснабжения. Помимо прочего, отходя, украинские военнослужащие забирали машины и вещи из домов жителей города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html
лисичанск
луганская народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, лисичанск, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:31 13.07.2022
 
Жители Лисичанска начинают возвращаться домой из бомбоубежищ

Жители Лисичанска начинают возвращаться в свои дома и квартиры из бомбоубежищ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУлица в Лисичанске
Улица в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Улица в Лисичанске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 13 июл - РИА Новости. Жители Лисичанска в освобожденной Луганской Народной Республике, пользуясь отсутствием обстрелов в последние дни, начинают перебираться из бомбоубежищ в свои дома, передает корреспондент РИА Новости.
"Это бомбоубежище завода "Пролетарий". Здесь мы живем сейчас. Кстати, было бомбоубежище закрыто, когда все началось, даже никто не открыл его для нас. Мужчины сами замок срезали. Сначала приходили так, сидели, потом ночевать, потом перебрались сюда. Сейчас потише, домой возвращаться собираемся", - рассказала местная жительница Татьяна. Она рассказала, что в бомбоубежище было порядка 50 человек, теперь те, кому есть куда идти, покидают его. По ее словам, украинские власти четыре месяца не платили пенсии жителям Лисичанска. Также в городе нет электричества, газо- и водоснабжения. Помимо прочего, отходя, украинские военнослужащие забирали машины и вещи из домов жителей города.
"Возвращения других уже не будет": как живет Лисичанск после освобождения
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

Бойцы Народной милиции ЛНР подъезжают к Лисичанску
1 из 12

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Глава ЛНР Леонид Пасечник после освобождения города пообещал жителям увеличить объемы гуманитарной помощи, в частности, подвоз воды и лекарств.

Жители набирают воду в колодце на окраине Лисичанска
2 из 12

Глава ЛНР Леонид Пасечник после освобождения города пообещал жителям увеличить объемы гуманитарной помощи, в частности, подвоз воды и лекарств.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Житель разливает по бутылям воду, набранную в колодце на окраине города.

Житель разливает по бутылям воду, набранную в колодце на окраине Лисичанска
3 из 12

Житель разливает по бутылям воду, набранную в колодце на окраине города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Оставляя Лисичанск, украинские боевики разрушили важные административные здания, включая мэрию.

На фото: разрушенный торговый центр "Кристалл".

Разрушенный торговый центр Кристаллв Лисичанске
4 из 12

Оставляя Лисичанск, украинские боевики разрушили важные административные здания, включая мэрию.

На фото: разрушенный торговый центр "Кристалл".

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Народная милиция ЛНР организовала в освобожденном городе выставку трофейного украинского вооружения и военной техники, среди которого множество поставленных странами Запада образцов.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Лисичанском
5 из 12

Народная милиция ЛНР организовала в освобожденном городе выставку трофейного украинского вооружения и военной техники, среди которого множество поставленных странами Запада образцов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Памятник воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов остался нетронутым, однако Вечный огонь возле него погас.

Памятник воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и потушенный Вечный огонь в Лисичанске
6 из 12

Памятник воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов остался нетронутым, однако Вечный огонь возле него погас.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Велосипедист проезжает мимо разрушенного здания кинотеатра "Дружба" в Лисичанске.

Велосипедист едет мимо разрушенного здания кинотеатра Дружба в Лисичанске
7 из 12

Велосипедист проезжает мимо разрушенного здания кинотеатра "Дружба" в Лисичанске.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

По словам жителей города, ВСУ обстреливали и сжигали православные храмы.

Разрушенный Второй Свято-Митрофановский храм в Лисичанске
8 из 12

По словам жителей города, ВСУ обстреливали и сжигали православные храмы.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Украинские военные готовились к городским боям в Лисичанске, сооружая баррикады из гражданских автомобилей на улицах города, а также роя окопы во дворах жилых домов.

Разрушенные здания в Лисичанске
9 из 12

Украинские военные готовились к городским боям в Лисичанске, сооружая баррикады из гражданских автомобилей на улицах города, а также роя окопы во дворах жилых домов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Пятого июля Народная милиция ЛНР приступила к разминированию Лисичанска и Северодонецка.

Улица в Лисичанске
10 из 12

Пятого июля Народная милиция ЛНР приступила к разминированию Лисичанска и Северодонецка.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМирные жители в окрестностях Лисичанска.
Мирные жители в окрестностях Лисичанска
11 из 12
Мирные жители в окрестностях Лисичанска.
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

"Вы должны запомнить раз и навсегда одно: мы пришли сюда. Сюда возврата других уже не будет", — заявил жителям города глава ЛНР Леонид Пасечник.

Бойцы Народной милиции ЛНР
12 из 12

"Вы должны запомнить раз и навсегда одно: мы пришли сюда. Сюда возврата других уже не будет", — заявил жителям города глава ЛНР Леонид Пасечник.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 12

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 12

Глава ЛНР Леонид Пасечник после освобождения города пообещал жителям увеличить объемы гуманитарной помощи, в частности, подвоз воды и лекарств.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 12

Житель разливает по бутылям воду, набранную в колодце на окраине города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 12

Оставляя Лисичанск, украинские боевики разрушили важные административные здания, включая мэрию.

На фото: разрушенный торговый центр "Кристалл".

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 12

Народная милиция ЛНР организовала в освобожденном городе выставку трофейного украинского вооружения и военной техники, среди которого множество поставленных странами Запада образцов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 12

Памятник воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов остался нетронутым, однако Вечный огонь возле него погас.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 12

Велосипедист проезжает мимо разрушенного здания кинотеатра "Дружба" в Лисичанске.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 12

По словам жителей города, ВСУ обстреливали и сжигали православные храмы.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 12

Украинские военные готовились к городским боям в Лисичанске, сооружая баррикады из гражданских автомобилей на улицах города, а также роя окопы во дворах жилых домов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 12

Пятого июля Народная милиция ЛНР приступила к разминированию Лисичанска и Северодонецка.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
11 из 12
Мирные жители в окрестностях Лисичанска.
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
12 из 12

"Вы должны запомнить раз и навсегда одно: мы пришли сюда. Сюда возврата других уже не будет", — заявил жителям города глава ЛНР Леонид Пасечник.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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