https://ria.ru/20220713/lekarstva-1802148970.html
"Круг добра" оплатит лекарства для 64 пациентов с синдромом короткой кишки
"Круг добра" оплатит лекарства для 64 пациентов с синдромом короткой кишки - РИА Новости, 13.07.2022
"Круг добра" оплатит лекарства для 64 пациентов с синдромом короткой кишки
Фонд "Круг добра" помогает лекарственным обеспечением пациентам с синдромом короткой кишки, всего в фонде числится 64 пациента с этим заболеванием, сообщил... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:01
2022-07-13T12:01
2022-07-13T12:01
фонд "круг добра"
здоровье - общество
общество
россия
дети
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Фонд "Круг добра" помогает лекарственным обеспечением пациентам с синдромом короткой кишки, всего в фонде числится 64 пациента с этим заболеванием, сообщил глава фонда Александр Ткаченко.Он проинформировал, что сейчас у фонда 3,5 тысячи подопечных, в перечень фонда вошли 55 заболеваний."По данным, которыми располагает фонд, сейчас у фонда 64 пациента с синдромом короткой кишки. Самому младшему из них всего один год", - сказал Ткаченко в Общественной палате.По его словам, таким пациентам фонд оплачивает препарат тедуглутид, который зарегистрирован на территории РФ. "Лекарственное препарат закупает федеральное казенное учреждение "Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан при Минздраве России", - отметил Ткаченко.
https://ria.ru/20220628/lekarstva-1798776983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "круг добра", здоровье - общество, общество, россия, дети
"Круг добра" оплатит лекарства для 64 пациентов с синдромом короткой кишки
Фонд "Круг добра" оплачивает покупку лекарств для 64 пациентов с синдромом короткой кишки
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Фонд "Круг добра" помогает лекарственным обеспечением пациентам с синдромом короткой кишки, всего в фонде числится 64 пациента с этим заболеванием, сообщил глава фонда Александр Ткаченко.
Он проинформировал, что сейчас у фонда 3,5 тысячи подопечных, в перечень фонда вошли 55 заболеваний.
"По данным, которыми располагает фонд, сейчас у фонда 64 пациента с синдромом короткой кишки. Самому младшему из них всего один год", - сказал Ткаченко в Общественной палате.
По его словам, таким пациентам фонд оплачивает препарат тедуглутид, который зарегистрирован на территории РФ
. "Лекарственное препарат закупает федеральное казенное учреждение "Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан при Минздраве России", - отметил Ткаченко.