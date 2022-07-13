https://ria.ru/20220713/lekarstva-1802148970.html

"Круг добра" оплатит лекарства для 64 пациентов с синдромом короткой кишки

"Круг добра" оплатит лекарства для 64 пациентов с синдромом короткой кишки - РИА Новости, 13.07.2022

"Круг добра" оплатит лекарства для 64 пациентов с синдромом короткой кишки

Фонд "Круг добра" помогает лекарственным обеспечением пациентам с синдромом короткой кишки, всего в фонде числится 64 пациента с этим заболеванием, сообщил... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:01

2022-07-13T12:01

2022-07-13T12:01

фонд "круг добра"

здоровье - общество

общество

россия

дети

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Фонд "Круг добра" помогает лекарственным обеспечением пациентам с синдромом короткой кишки, всего в фонде числится 64 пациента с этим заболеванием, сообщил глава фонда Александр Ткаченко.Он проинформировал, что сейчас у фонда 3,5 тысячи подопечных, в перечень фонда вошли 55 заболеваний."По данным, которыми располагает фонд, сейчас у фонда 64 пациента с синдромом короткой кишки. Самому младшему из них всего один год", - сказал Ткаченко в Общественной палате.По его словам, таким пациентам фонд оплачивает препарат тедуглутид, который зарегистрирован на территории РФ. "Лекарственное препарат закупает федеральное казенное учреждение "Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан при Минздраве России", - отметил Ткаченко.

https://ria.ru/20220628/lekarstva-1798776983.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

фонд "круг добра", здоровье - общество, общество, россия, дети