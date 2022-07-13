В Ленинградскую область на отдых приехала первая группа школьников из ДНР
Сто школьников из ДНР приехали на отдых в оздоровительный лагерь в Ленинградской области
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети во время открытия летней смены в детском центре "Орленок"
Дети во время открытия летней смены в детском центре "Орленок" . Архивное фото
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Первая группа школьников из города Енакиево в ДНР приехала на летний отдых в оздоровительный лагерь в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Ленобласть встречает 100 ребят из Енакиево, которые будут отдыхать в одном из лагерей Бокситогорского района. Детей ждет театральная смена "Премьера", экскурсии по памятным местам региона, спортивные соревнования и встречи с интересными людьми", - говорится в сообщении.
Ребята будут отдыхать до 2 августа, затем Ленобласть примет еще одну группу из 100 человек.
Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил подшефный региону город Енакиево в ДНР 11-12 июня. Между Енакиево и Ленинградской областью было подписано соглашение о сотрудничестве. Отмечалось, что представители Ленинградской области уже работают в Енакиево. Первыми прибыли медики и дорожники, затем строители и работники ЖКХ: они на месте помогают восстанавливать социальную и коммунальную инфраструктуру города.