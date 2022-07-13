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В Ленинградскую область на отдых приехала первая группа школьников из ДНР - РИА Новости, 13.07.2022
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В Ленинградскую область на отдых приехала первая группа школьников из ДНР
В Ленинградскую область на отдых приехала первая группа школьников из ДНР - РИА Новости, 13.07.2022
В Ленинградскую область на отдых приехала первая группа школьников из ДНР
Первая группа школьников из города Енакиево в ДНР приехала на летний отдых в оздоровительный лагерь в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T22:42
2022-07-13T22:42
общество
ленинградская область
александр дрозденко
енакиево
донецкая народная республика
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Первая группа школьников из города Енакиево в ДНР приехала на летний отдых в оздоровительный лагерь в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного правительства.Ребята будут отдыхать до 2 августа, затем Ленобласть примет еще одну группу из 100 человек.Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил подшефный региону город Енакиево в ДНР 11-12 июня. Между Енакиево и Ленинградской областью было подписано соглашение о сотрудничестве. Отмечалось, что представители Ленинградской области уже работают в Енакиево. Первыми прибыли медики и дорожники, затем строители и работники ЖКХ: они на месте помогают восстанавливать социальную и коммунальную инфраструктуру города.
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общество, ленинградская область, александр дрозденко, енакиево, донецкая народная республика
22:42 13.07.2022
 
В Ленинградскую область на отдых приехала первая группа школьников из ДНР

Сто школьников из ДНР приехали на отдых в оздоровительный лагерь в Ленинградской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети во время открытия летней смены в детском центре "Орленок"
Дети во время открытия летней смены в детском центре Орленок - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Дети во время открытия летней смены в детском центре "Орленок" . Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Первая группа школьников из города Енакиево в ДНР приехала на летний отдых в оздоровительный лагерь в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Ленобласть встречает 100 ребят из Енакиево, которые будут отдыхать в одном из лагерей Бокситогорского района. Детей ждет театральная смена "Премьера", экскурсии по памятным местам региона, спортивные соревнования и встречи с интересными людьми", - говорится в сообщении.
Ребята будут отдыхать до 2 августа, затем Ленобласть примет еще одну группу из 100 человек.
Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил подшефный региону город Енакиево в ДНР 11-12 июня. Между Енакиево и Ленинградской областью было подписано соглашение о сотрудничестве. Отмечалось, что представители Ленинградской области уже работают в Енакиево. Первыми прибыли медики и дорожники, затем строители и работники ЖКХ: они на месте помогают восстанавливать социальную и коммунальную инфраструктуру города.
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ОбществоЛенинградская областьАлександр ДрозденкоЕнакиевоДонецкая Народная Республика
 
 
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