https://ria.ru/20220713/lager-1802309870.html

В Ленинградскую область на отдых приехала первая группа школьников из ДНР

В Ленинградскую область на отдых приехала первая группа школьников из ДНР - РИА Новости, 13.07.2022

В Ленинградскую область на отдых приехала первая группа школьников из ДНР

Первая группа школьников из города Енакиево в ДНР приехала на летний отдых в оздоровительный лагерь в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T22:42

2022-07-13T22:42

2022-07-13T22:42

общество

ленинградская область

александр дрозденко

енакиево

донецкая народная республика

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Первая группа школьников из города Енакиево в ДНР приехала на летний отдых в оздоровительный лагерь в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного правительства.Ребята будут отдыхать до 2 августа, затем Ленобласть примет еще одну группу из 100 человек.Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил подшефный региону город Енакиево в ДНР 11-12 июня. Между Енакиево и Ленинградской областью было подписано соглашение о сотрудничестве. Отмечалось, что представители Ленинградской области уже работают в Енакиево. Первыми прибыли медики и дорожники, затем строители и работники ЖКХ: они на месте помогают восстанавливать социальную и коммунальную инфраструктуру города.

https://ria.ru/20220707/deti-1801091515.html

ленинградская область

енакиево

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

общество, ленинградская область, александр дрозденко, енакиево, донецкая народная республика