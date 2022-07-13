https://ria.ru/20220713/kurs-1802089370.html
Названа главная ошибка в прогнозе курса рубля
Названа главная ошибка в прогнозе курса рубля - РИА Новости, 13.07.2022
Названа главная ошибка в прогнозе курса рубля
При прогнозировании курса рубля аналитики учитывают привычные и неожиданные факторы. Об этом рассказал "Прайму" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T02:12
2022-07-13T02:12
2022-07-13T02:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. При прогнозировании курса рубля аналитики учитывают привычные и неожиданные факторы. Об этом рассказал "Прайму" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.По словам эксперта, к привычным факторам, влияющим на курс национальной валюты, относят ситуацию с торговым балансом, уровень процентных ставок, цены на нефть, а также динамику международного рынка Forex.В качестве неожиданных факторов можно рассматривать темы, о которых ранее никто бы и не задумывался, отметил Суверов. Сегодня к ним можно отнести погашение облигаций ВЭБа на 1 миллиард долларов в рублях, приостановку бюджетного правила, выступления официальных лиц в защиту ослабления рубля.“Слишком много изменчивых факторов влияет на курс валют, и это девальвирует точность прогнозов”, — подытожил аналитик.
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экономика, курс рубля
Названа главная ошибка в прогнозе курса рубля
Аналитик Суверов: изменчивые факторы девальвируют точность прогнозов по курсу валют
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости.
При прогнозировании курса рубля аналитики учитывают привычные и неожиданные факторы. Об этом рассказал "Прайму
" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
По словам эксперта, к привычным факторам, влияющим на курс национальной валюты, относят ситуацию с торговым балансом, уровень процентных ставок, цены на нефть, а также динамику международного рынка Forex.
В качестве неожиданных факторов можно рассматривать темы, о которых ранее никто бы и не задумывался, отметил Суверов. Сегодня к ним можно отнести погашение облигаций ВЭБа на 1 миллиард долларов в рублях, приостановку бюджетного правила, выступления официальных лиц в защиту ослабления рубля.
“Слишком много изменчивых факторов влияет на курс валют, и это девальвирует точность прогнозов”, — подытожил аналитик.