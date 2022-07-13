Власти опровергли межнациональный подтекст драки в мурманском Ковдоре
Губернатор Чибис: следствие опровергло межнациональный подтекст массовой драки в Ковдоре
Вид на город Мурманск. Архивное фото
МУРМАНСК, 13 июл – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что разбирательство опровергло межнациональный подтекст массовой драки в Ковдоре.
В среду Чибис лично побывал в Ковдоре, где на прошлой неделе произошла массовая драка. В ночь на 4 июля на центральной площади Ковдора произошла массовая драка у ночного клуба, четыре человека пострадали, 15 были доставлены в отделение. По предварительной информации полиции, конфликт возник на бытовой почве. Уголовное дело о массовой драке было передано в региональное СУСК по РФ. В город были направлены руководители правоохранительных органов, два заместителя губернатора. Три человека были заключены под стражу по решению суда.
"Разбирательство опровергло межнациональный подтекст недавних общественных беспорядков: подтвердилась противоправная деятельность отдельных лиц. Каждый виновный понесет наказание", - написал Чибис.
Губернатор отметил, что решено усилить меры защиты правопорядка в муниципалитете, он поручил создать добровольные народные дружины под руководством Управления внутренних дел, чтобы помогать обеспечивать общественный порядок.
"В приоритетном порядке город будет обеспечен системами видеонаблюдения в рамках программы "Умный город", - добавил Чибис.
Глава региона поручил властям всех муниципалитетов вовремя сигнализировать о нарастающих конфликтах и поручил проанализировать ситуацию по всей области.
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