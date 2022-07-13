https://ria.ru/20220713/kovdor-1802259726.html

Власти опровергли межнациональный подтекст драки в мурманском Ковдоре

Власти опровергли межнациональный подтекст драки в мурманском Ковдоре - РИА Новости, 13.07.2022

Власти опровергли межнациональный подтекст драки в мурманском Ковдоре

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что разбирательство опровергло межнациональный подтекст массовой драки в Ковдоре. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:55

2022-07-13T17:55

2022-07-13T17:55

происшествия

жкх

ковдор

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_57d5467eb6710866224e2fbf950549f3.jpg

МУРМАНСК, 13 июл – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что разбирательство опровергло межнациональный подтекст массовой драки в Ковдоре.В среду Чибис лично побывал в Ковдоре, где на прошлой неделе произошла массовая драка. В ночь на 4 июля на центральной площади Ковдора произошла массовая драка у ночного клуба, четыре человека пострадали, 15 были доставлены в отделение. По предварительной информации полиции, конфликт возник на бытовой почве. Уголовное дело о массовой драке было передано в региональное СУСК по РФ. В город были направлены руководители правоохранительных органов, два заместителя губернатора. Три человека были заключены под стражу по решению суда.Губернатор отметил, что решено усилить меры защиты правопорядка в муниципалитете, он поручил создать добровольные народные дружины под руководством Управления внутренних дел, чтобы помогать обеспечивать общественный порядок."В приоритетном порядке город будет обеспечен системами видеонаблюдения в рамках программы "Умный город", - добавил Чибис.Глава региона поручил властям всех муниципалитетов вовремя сигнализировать о нарастающих конфликтах и поручил проанализировать ситуацию по всей области.

https://ria.ru/20220709/draka-1801416268.html

ковдор

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, ковдор, россия