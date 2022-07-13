https://ria.ru/20220713/koronavirus-1802157174.html

В Москве за сутки госпитализировали 166 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 166 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2022

В Москве за сутки госпитализировали 166 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 972 случая COVID-19, восемь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:20

2022-07-13T12:20

2022-07-13T12:20

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 972 случая COVID-19, восемь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.В последний раз такие высокие показатели заражения были зафиксированы в начале апреля. Накануне были выявлены 559 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 784 321 случая коронавируса, выздоровели 2 591 312 человек, умерли 44 287 человек.

москва

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, здоровье - общество, москва, общество