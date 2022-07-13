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В Москве за сутки госпитализировали 166 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2022
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В Москве за сутки госпитализировали 166 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 166 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 166 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 972 случая COVID-19, восемь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:20
2022-07-13T12:20
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 972 случая COVID-19, восемь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.В последний раз такие высокие показатели заражения были зафиксированы в начале апреля. Накануне были выявлены 559 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 784 321 случая коронавируса, выздоровели 2 591 312 человек, умерли 44 287 человек.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, здоровье - общество, москва, общество
12:20 13.07.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 166 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявили 972 новых случая COVID-19, умерли восемь человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработники перевозят пациента в городской клинической больнице №40 в Москве
Медработники перевозят пациента в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медработники перевозят пациента в городской клинической больнице №40 в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 972 случая COVID-19, восемь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 972, госпитализировано - 166 человек, выздоровело - 610 человек, восемь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
В последний раз такие высокие показатели заражения были зафиксированы в начале апреля. Накануне были выявлены 559 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 784 321 случая коронавируса, выздоровели 2 591 312 человек, умерли 44 287 человек.
 
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