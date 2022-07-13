https://ria.ru/20220713/koreya-1802124501.html

Между Россией и Южной Кореей возобновится паромное сообщение

Между Россией и Южной Кореей возобновится паромное сообщение - РИА Новости, 13.07.2022

Между Россией и Южной Кореей возобновится паромное сообщение

Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний разрешил прием российских пассажиров, прибывающих в Донхэ на пароме Eastern Dream из Владивостока,... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T10:55

2022-07-13T10:55

2022-07-13T10:56

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл — РИА Новости. Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний разрешил прием российских пассажиров, прибывающих в Донхэ на пароме Eastern Dream из Владивостока, сообщает в среду Корейская ассоциация международной торговли (KITA)."Восьмого июля центр направил официальное письмо карантинной станции Донхэ, своей дочерней организации, "для выполнения "временных правил карантина", что делает возможным пропуск пассажиров, прибывающих из России, уже с 18 июля", — уточняет KITA.Eastern Dream отправляется из Донхэ каждую пятницу и возвращается в порт в среду, время в пути составляет один день.Южная Корея открыла границы для россиян, в том числе с целью туризма. В стране можно находиться без визы до 60 дней.Паромное сообщение по маршруту Владивосток — Донхэ было приостановлено с февраля 2020 года из-за коронавирусных ограничений в обеих странах. После смягчения антиковидных мер и возвращения безвизового режима для россиян предпринимались попытки возобновить паромное сообщение. По данным ассоциации, основным препятствием было "отсутствие согласованных карантинных правил и процедур, которые требовалось ввести на иммиграционном пункте в порту Донхэ".

https://ria.ru/20220712/egipet-1801910576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

владивосток, россия, южная корея, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы