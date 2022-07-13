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Между Россией и Южной Кореей возобновится паромное сообщение - РИА Новости, 13.07.2022
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Туризм
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Между Россией и Южной Кореей возобновится паромное сообщение
Между Россией и Южной Кореей возобновится паромное сообщение - РИА Новости, 13.07.2022
Между Россией и Южной Кореей возобновится паромное сообщение
Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний разрешил прием российских пассажиров, прибывающих в Донхэ на пароме Eastern Dream из Владивостока,... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:55
2022-07-13T10:56
туризм
владивосток
россия
южная корея
пассажиры
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл — РИА Новости. Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний разрешил прием российских пассажиров, прибывающих в Донхэ на пароме Eastern Dream из Владивостока, сообщает в среду Корейская ассоциация международной торговли (KITA)."Восьмого июля центр направил официальное письмо карантинной станции Донхэ, своей дочерней организации, "для выполнения "временных правил карантина", что делает возможным пропуск пассажиров, прибывающих из России, уже с 18 июля", — уточняет KITA.Eastern Dream отправляется из Донхэ каждую пятницу и возвращается в порт в среду, время в пути составляет один день.Южная Корея открыла границы для россиян, в том числе с целью туризма. В стране можно находиться без визы до 60 дней.Паромное сообщение по маршруту Владивосток — Донхэ было приостановлено с февраля 2020 года из-за коронавирусных ограничений в обеих странах. После смягчения антиковидных мер и возвращения безвизового режима для россиян предпринимались попытки возобновить паромное сообщение. По данным ассоциации, основным препятствием было "отсутствие согласованных карантинных правил и процедур, которые требовалось ввести на иммиграционном пункте в порту Донхэ".
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владивосток, россия, южная корея, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы
10:55 13.07.2022 (обновлено: 10:56 13.07.2022)
 
Между Россией и Южной Кореей возобновится паромное сообщение

Корея разрешила с 18 июля принимать российских пассажиров парома Владивосток — Донхэ

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПервый паром новой линии Владивосток-Япония-Корея прибыл в Приморье
Первый паром новой линии Владивосток-Япония-Корея прибыл в Приморье - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл — РИА Новости. Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний разрешил прием российских пассажиров, прибывающих в Донхэ на пароме Eastern Dream из Владивостока, сообщает в среду Корейская ассоциация международной торговли (KITA).
"Восьмого июля центр направил официальное письмо карантинной станции Донхэ, своей дочерней организации, "для выполнения "временных правил карантина", что делает возможным пропуск пассажиров, прибывающих из России, уже с 18 июля", — уточняет KITA.
Eastern Dream отправляется из Донхэ каждую пятницу и возвращается в порт в среду, время в пути составляет один день.
Южная Корея открыла границы для россиян, в том числе с целью туризма. В стране можно находиться без визы до 60 дней.
Паромное сообщение по маршруту Владивосток — Донхэ было приостановлено с февраля 2020 года из-за коронавирусных ограничений в обеих странах. После смягчения антиковидных мер и возвращения безвизового режима для россиян предпринимались попытки возобновить паромное сообщение. По данным ассоциации, основным препятствием было "отсутствие согласованных карантинных правил и процедур, которые требовалось ввести на иммиграционном пункте в порту Донхэ".
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