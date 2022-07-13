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В МИД назвали решение Британии о конфискации активов России самоубийством - РИА Новости, 13.07.2022
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В МИД назвали решение Британии о конфискации активов России самоубийством
В МИД назвали решение Британии о конфискации активов России самоубийством - РИА Новости, 13.07.2022
В МИД назвали решение Британии о конфискации активов России самоубийством
Гипотетическое решение Лондона о конфискации активов российских юридических и физических лиц стало бы самоубийством, но руководство Великобритании уже... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T09:54
2022-07-13T10:18
в мире
великобритания
лондон
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дмитрий биричевский
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Гипотетическое решение Лондона о конфискации активов российских юридических и физических лиц стало бы самоубийством, но руководство Великобритании уже утрачивает связь с реальностью, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.По его словам "в Лондоне должны осознавать губительные последствия такого шага для статуса Великобритании как международного финансового центра".При этом он подчеркнул, что у "инициаторов подобных решений не должно быть никаких сомнений, что любые действия с замороженными российскими активами, а в данном случае речь уже будет идти об откровенном воровстве, не останутся без жесткого ответа с нашей стороны".Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского &gt;&gt;
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в мире, великобритания, лондон, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий биричевский
09:54 13.07.2022 (обновлено: 10:18 13.07.2022)
 
В МИД назвали решение Британии о конфискации активов России самоубийством

Дипломат Биричевский назвал решение Британии о конфискации активов России самоубийством

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Гипотетическое решение Лондона о конфискации активов российских юридических и физических лиц стало бы самоубийством, но руководство Великобритании уже утрачивает связь с реальностью, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Конечно, мы внимательно фиксируем и заявления по данной тематике из Лондона. К сожалению, подобная риторика из уст британских официальных лиц звучит с первых дней проведения российской специальной военной операции на Украине. Особенно в ней преуспела глава Форин Офиса Элизабет Трасс. Рассматриваем такие высказывания, прежде всего, как часть развернутой британской стороной масштабной антироссийской кампании, нацеленной на международную изоляцию и экономическое удушение нашей страны", - сказал Биричевский.
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По его словам "в Лондоне должны осознавать губительные последствия такого шага для статуса Великобритании как международного финансового центра".
"С учетом значительного ущерба, который уже нанесен британской экономике в результате введения необдуманных антироссийских санкций, гипотетическое решение о конфискации наших активов выглядело бы чистейшим самоубийством. Остается надеяться, что в конечном счете чувство самосохранения у британских элит все же возобладает над русофобскими инстинктами. К сожалению, как показывают события последних дней в Лондоне, нынешнее руководство этой страны все больше утрачивает связь с реальностью", - заявил дипломат.
При этом он подчеркнул, что у "инициаторов подобных решений не должно быть никаких сомнений, что любые действия с замороженными российскими активами, а в данном случае речь уже будет идти об откровенном воровстве, не останутся без жесткого ответа с нашей стороны".
Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
 
В миреВеликобританияЛондонУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Дмитрий Биричевский
 
 
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