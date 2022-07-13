https://ria.ru/20220713/konfiskatsiya-1802119363.html

В МИД назвали решение Британии о конфискации активов России самоубийством

В МИД назвали решение Британии о конфискации активов России самоубийством - РИА Новости, 13.07.2022

В МИД назвали решение Британии о конфискации активов России самоубийством

Гипотетическое решение Лондона о конфискации активов российских юридических и физических лиц стало бы самоубийством, но руководство Великобритании уже... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T09:54

2022-07-13T09:54

2022-07-13T10:18

в мире

великобритания

лондон

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

дмитрий биричевский

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Гипотетическое решение Лондона о конфискации активов российских юридических и физических лиц стало бы самоубийством, но руководство Великобритании уже утрачивает связь с реальностью, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.По его словам "в Лондоне должны осознавать губительные последствия такого шага для статуса Великобритании как международного финансового центра".При этом он подчеркнул, что у "инициаторов подобных решений не должно быть никаких сомнений, что любые действия с замороженными российскими активами, а в данном случае речь уже будет идти об откровенном воровстве, не останутся без жесткого ответа с нашей стороны".Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>

https://ria.ru/20220713/gaz-1802108579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, лондон, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий биричевский