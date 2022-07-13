09:54 13.07.2022 (обновлено: 10:18 13.07.2022)
В МИД назвали решение Британии о конфискации активов России самоубийством
Дипломат Биричевский назвал решение Британии о конфискации активов России самоубийством
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Гипотетическое решение Лондона о конфискации активов российских юридических и физических лиц стало бы самоубийством, но руководство Великобритании уже утрачивает связь с реальностью, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Конечно, мы внимательно фиксируем и заявления по данной тематике из Лондона. К сожалению, подобная риторика из уст британских официальных лиц звучит с первых дней проведения российской специальной военной операции на Украине. Особенно в ней преуспела глава Форин Офиса Элизабет Трасс. Рассматриваем такие высказывания, прежде всего, как часть развернутой британской стороной масштабной антироссийской кампании, нацеленной на международную изоляцию и экономическое удушение нашей страны", - сказал Биричевский.
По его словам "в Лондоне должны осознавать губительные последствия такого шага для статуса Великобритании как международного финансового центра".
"С учетом значительного ущерба, который уже нанесен британской экономике в результате введения необдуманных антироссийских санкций, гипотетическое решение о конфискации наших активов выглядело бы чистейшим самоубийством. Остается надеяться, что в конечном счете чувство самосохранения у британских элит все же возобладает над русофобскими инстинктами. К сожалению, как показывают события последних дней в Лондоне, нынешнее руководство этой страны все больше утрачивает связь с реальностью", - заявил дипломат.
При этом он подчеркнул, что у "инициаторов подобных решений не должно быть никаких сомнений, что любые действия с замороженными российскими активами, а в данном случае речь уже будет идти об откровенном воровстве, не останутся без жесткого ответа с нашей стороны".