https://ria.ru/20220713/kndr-1802310922.html

Зеленский пообещал жесткую реакцию на признание КНДР республик Донбасса

Зеленский пообещал жесткую реакцию на признание КНДР республик Донбасса - РИА Новости, 13.07.2022

Зеленский пообещал жесткую реакцию на признание КНДР республик Донбасса

Владимир Зеленский заявил, что Киев будет жестко реагировать на признание КНДР Донецкой и Луганской Народных Республик. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T23:02

2022-07-13T23:02

2022-07-13T23:11

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донецкая народная республика

луганская народная республика

донецк (днр)

мид украины

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев будет жестко реагировать на признание КНДР Донецкой и Луганской Народных Республик.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. МИД Украины заявил, что разрывает с КНДР дипломатические отношения и прекращает экономические и политические контакты."Сегодня представители оккупационных структур в Донецке заявили, что их, как они говорят, признала КНДР. Будем реагировать жестко на всех уровнях, но это такая новость, что дополнительных комментариев она не требует, все очевидно", - сказал Зеленский в своем видеообращении.

https://ria.ru/20220713/lnr-1802260027.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк (днр), мид украины