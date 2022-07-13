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Зеленский пообещал жесткую реакцию на признание КНДР республик Донбасса - РИА Новости, 13.07.2022
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Зеленский пообещал жесткую реакцию на признание КНДР республик Донбасса
Зеленский пообещал жесткую реакцию на признание КНДР республик Донбасса - РИА Новости, 13.07.2022
Зеленский пообещал жесткую реакцию на признание КНДР республик Донбасса
Владимир Зеленский заявил, что Киев будет жестко реагировать на признание КНДР Донецкой и Луганской Народных Республик. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T23:02
2022-07-13T23:11
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
донецк (днр)
мид украины
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев будет жестко реагировать на признание КНДР Донецкой и Луганской Народных Республик.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. МИД Украины заявил, что разрывает с КНДР дипломатические отношения и прекращает экономические и политические контакты."Сегодня представители оккупационных структур в Донецке заявили, что их, как они говорят, признала КНДР. Будем реагировать жестко на всех уровнях, но это такая новость, что дополнительных комментариев она не требует, все очевидно", - сказал Зеленский в своем видеообращении.
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донецкая народная республика
луганская народная республика
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк (днр), мид украины
23:02 13.07.2022 (обновлено: 23:11 13.07.2022)
 
Зеленский пообещал жесткую реакцию на признание КНДР республик Донбасса

Президент Украины Зеленский пообещал жесткую реакцию на признание КНДР республик Донбасса

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев будет жестко реагировать на признание КНДР Донецкой и Луганской Народных Республик.
Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. МИД Украины заявил, что разрывает с КНДР дипломатические отношения и прекращает экономические и политические контакты.
"Сегодня представители оккупационных структур в Донецке заявили, что их, как они говорят, признала КНДР. Будем реагировать жестко на всех уровнях, но это такая новость, что дополнительных комментариев она не требует, все очевидно", - сказал Зеленский в своем видеообращении.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 17:57
Глава ЛНР назвал смелым шагом признание республики со стороны КНДР
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонецк (ДНР)МИД Украины
 
 
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