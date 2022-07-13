https://ria.ru/20220713/kndr-1802230934.html

Посол КНДР в России вручил документ о признании ДНР представителю Донецка

Посол КНДР в России вручил документ о признании ДНР представителю Донецка - РИА Новости, 13.07.2022

Посол КНДР в России вручил документ о признании ДНР представителю Донецка

Посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль вручил документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой, сообщили в представительстве республики Донбасса. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T16:16

2022-07-13T16:16

2022-07-13T16:17

в мире

кндр (северная корея)

донецкая народная республика

син хон чхоль (посол кндр в москве)

ольга макеева

денис пушилин

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль вручил документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой, сообщили в представительстве республики Донбасса."Посол КНДР Син Хон Чхоль вручил послу ДНР Ольге Макеевой документ о решении правительства Корейской Народно-Демократической Республики признать независимость Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства ДНР.Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что КНДР признала ДНР, и назвал это "еще одной победой" дипломатии республики.

https://ria.ru/20220712/dnr-1802039584.html

кндр (северная корея)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), донецкая народная республика, син хон чхоль (посол кндр в москве), ольга макеева, денис пушилин