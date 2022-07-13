https://ria.ru/20220713/kndr-1802230934.html
Посол КНДР в России вручил документ о признании ДНР представителю Донецка
Посол КНДР в России вручил документ о признании ДНР представителю Донецка - РИА Новости, 13.07.2022
Посол КНДР в России вручил документ о признании ДНР представителю Донецка
Посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль вручил документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой, сообщили в представительстве республики Донбасса. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:16
2022-07-13T16:16
2022-07-13T16:17
в мире
кндр (северная корея)
донецкая народная республика
син хон чхоль (посол кндр в москве)
ольга макеева
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802223898_0:244:1280:964_1920x0_80_0_0_f112a384dd54a1f2f67462d852b29b08.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль вручил документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой, сообщили в представительстве республики Донбасса."Посол КНДР Син Хон Чхоль вручил послу ДНР Ольге Макеевой документ о решении правительства Корейской Народно-Демократической Республики признать независимость Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства ДНР.Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что КНДР признала ДНР, и назвал это "еще одной победой" дипломатии республики.
https://ria.ru/20220712/dnr-1802039584.html
кндр (северная корея)
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802223898_0:4:1280:964_1920x0_80_0_0_38e41756dca43eef54030ac0971df07c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), донецкая народная республика, син хон чхоль (посол кндр в москве), ольга макеева, денис пушилин
16:16 13.07.2022 (обновлено: 16:17 13.07.2022)
Посол КНДР в России вручил документ о признании ДНР представителю Донецка
Посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручил документ о признании ДНР представителю Донецка