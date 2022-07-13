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Посол КНДР в России вручил документ о признании ДНР представителю Донецка - РИА Новости, 13.07.2022
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Посол КНДР в России вручил документ о признании ДНР представителю Донецка
Посол КНДР в России вручил документ о признании ДНР представителю Донецка - РИА Новости, 13.07.2022
Посол КНДР в России вручил документ о признании ДНР представителю Донецка
Посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль вручил документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой, сообщили в представительстве республики Донбасса. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:16
2022-07-13T16:17
в мире
кндр (северная корея)
донецкая народная республика
син хон чхоль (посол кндр в москве)
ольга макеева
денис пушилин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль вручил документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой, сообщили в представительстве республики Донбасса."Посол КНДР Син Хон Чхоль вручил послу ДНР Ольге Макеевой документ о решении правительства Корейской Народно-Демократической Республики признать независимость Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства ДНР.Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что КНДР признала ДНР, и назвал это "еще одной победой" дипломатии республики.
https://ria.ru/20220712/dnr-1802039584.html
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в мире, кндр (северная корея), донецкая народная республика, син хон чхоль (посол кндр в москве), ольга макеева, денис пушилин
16:16 13.07.2022 (обновлено: 16:17 13.07.2022)
 
Посол КНДР в России вручил документ о признании ДНР представителю Донецка

Посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручил документ о признании ДНР представителю Донецка

© Фото : Пресс-служба представительства ДНРВстреча посла ДНР в России Ольги Макеевой с послом Корейской Народно-Демократической Республики в России Син Хон Чхолем
Встреча посла ДНР в России Ольги Макеевой с послом Корейской Народно-Демократической Республики в России Син Хон Чхолем - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : Пресс-служба представительства ДНР
Встреча посла ДНР в России Ольги Макеевой с послом Корейской Народно-Демократической Республики в России Син Хон Чхолем
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль вручил документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой, сообщили в представительстве республики Донбасса.
"Посол КНДР Син Хон Чхоль вручил послу ДНР Ольге Макеевой документ о решении правительства Корейской Народно-Демократической Республики признать независимость Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства ДНР.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что КНДР признала ДНР, и назвал это "еще одной победой" дипломатии республики.
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В миреКНДР (Северная Корея)Донецкая Народная РеспубликаСин Хон Чхоль (посол КНДР в Москве)Ольга МакееваДенис Пушилин
 
 
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