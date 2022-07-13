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Китай обвинил эсминец США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша - РИА Новости, 13.07.2022
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Китай обвинил эсминец США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша
Китай обвинил эсминец США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша - РИА Новости, 13.07.2022
Китай обвинил эсминец США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша
Китайское командование обвинило американский военный корабль в том, что он незаконно вторгся в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T08:23
2022-07-13T10:12
в мире
китай
сша
южно-китайское море
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ПЕКИН, 13 июл — РИА Новости. Китайское командование обвинило американский военный корабль в том, что он незаконно вторгся в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море."Ракетный эсминец США USS Benford 13 июля незаконно вошел в территориальные воды китайского архипелага Сиша (Парасельские острова) без разрешения китайского правительства", — заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.По его словам, действия американских военных серьезно нарушают суверенитет и безопасность Китая, подрывают мир и стабильность в Южно-Китайском море, а также нарушают международное право и основные нормы международных отношений.Эти действия стали очередным веским доказательством того, что США пытаются милитаризировать Южно-Китайское море, подчеркнул Тянь Цзюньли."Факты вновь демонстрируют, что США являются настоящим создателем угроз в области безопасности в Южно-Китайском море, а также разрушителем мира и стабильности в регионе", — заключил он.Пекин на протяжении десятилетий ведет со странами Азиатско-Тихоокеанского региона споры по поводу территориальной принадлежности островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли и Хуанъянь (риф Скарборо). В этом споре в той или иной степени участвуют Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.Ситуация часто осложняется из-за прохода в спорных водах американских военных кораблей, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты Пекина, Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.
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в мире, китай, сша, южно-китайское море
08:23 13.07.2022 (обновлено: 10:12 13.07.2022)
 
Китай обвинил эсминец США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша

Военные Китая обвинили эсминец США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша

© Фото : U.S. Navy/Mass Communications Specialist 1st Class Benjamin A. LewisАмериканский эсминец USS Benfold
Американский эсминец USS Benfold - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : U.S. Navy/Mass Communications Specialist 1st Class Benjamin A. Lewis
Американский эсминец USS Benfold. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 июл — РИА Новости. Китайское командование обвинило американский военный корабль в том, что он незаконно вторгся в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море.
"Ракетный эсминец США USS Benford 13 июля незаконно вошел в территориальные воды китайского архипелага Сиша (Парасельские острова) без разрешения китайского правительства", — заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.
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По его словам, действия американских военных серьезно нарушают суверенитет и безопасность Китая, подрывают мир и стабильность в Южно-Китайском море, а также нарушают международное право и основные нормы международных отношений.
Эти действия стали очередным веским доказательством того, что США пытаются милитаризировать Южно-Китайское море, подчеркнул Тянь Цзюньли.
"Факты вновь демонстрируют, что США являются настоящим создателем угроз в области безопасности в Южно-Китайском море, а также разрушителем мира и стабильности в регионе", — заключил он.
Пекин на протяжении десятилетий ведет со странами Азиатско-Тихоокеанского региона споры по поводу территориальной принадлежности островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли и Хуанъянь (риф Скарборо). В этом споре в той или иной степени участвуют Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация часто осложняется из-за прохода в спорных водах американских военных кораблей, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты Пекина, Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.
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