https://ria.ru/20220713/kitay-1802104792.html

Китай обвинил эсминец США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша

Китай обвинил эсминец США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша - РИА Новости, 13.07.2022

Китай обвинил эсминец США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша

Китайское командование обвинило американский военный корабль в том, что он незаконно вторгся в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T08:23

2022-07-13T08:23

2022-07-13T10:12

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китай

сша

южно-китайское море

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ПЕКИН, 13 июл — РИА Новости. Китайское командование обвинило американский военный корабль в том, что он незаконно вторгся в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море."Ракетный эсминец США USS Benford 13 июля незаконно вошел в территориальные воды китайского архипелага Сиша (Парасельские острова) без разрешения китайского правительства", — заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.По его словам, действия американских военных серьезно нарушают суверенитет и безопасность Китая, подрывают мир и стабильность в Южно-Китайском море, а также нарушают международное право и основные нормы международных отношений.Эти действия стали очередным веским доказательством того, что США пытаются милитаризировать Южно-Китайское море, подчеркнул Тянь Цзюньли."Факты вновь демонстрируют, что США являются настоящим создателем угроз в области безопасности в Южно-Китайском море, а также разрушителем мира и стабильности в регионе", — заключил он.Пекин на протяжении десятилетий ведет со странами Азиатско-Тихоокеанского региона споры по поводу территориальной принадлежности островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли и Хуанъянь (риф Скарборо). В этом споре в той или иной степени участвуют Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.Ситуация часто осложняется из-за прохода в спорных водах американских военных кораблей, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты Пекина, Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.

https://ria.ru/20220602/tayvan-1792509889.html

https://ria.ru/20220704/senkaku-1800031833.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, сша, южно-китайское море