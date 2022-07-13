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Глава Херсонской ВГА заявил о попытках Украины запугать жителей региона - РИА Новости, 13.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/kherson-1802214471.html
Глава Херсонской ВГА заявил о попытках Украины запугать жителей региона
Глава Херсонской ВГА заявил о попытках Украины запугать жителей региона - РИА Новости, 13.07.2022
Глава Херсонской ВГА заявил о попытках Украины запугать жителей региона
Украинские военные из-за постоянных поражений на полях сражений перешли к тактике запугивания мирного населения Херсонской области, заявил глава администрации... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:23
2022-07-13T15:23
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Украинские военные из-за постоянных поражений на полях сражений перешли к тактике запугивания мирного населения Херсонской области, заявил глава администрации региона Владимир Сальдо."Они пытаются напугать местное население. У них не получается воевать против российских вооруженных сил, они там терпят все время поражение", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, украинское военные избрали тактику ракетных ударов по населенным пунктам и мирным гражданам. "Они испытывают HIMARS (американская РСЗО), созданные для массового поражения людей", - подчеркнул Сальдо.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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в мире, херсонская область , украина, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
15:23 13.07.2022
 
Глава Херсонской ВГА заявил о попытках Украины запугать жителей региона

Глава Херсонской ВГА Сальдо: Украина перешла к тактике запугивания мирных жителей региона

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Украинские военные из-за постоянных поражений на полях сражений перешли к тактике запугивания мирного населения Херсонской области, заявил глава администрации региона Владимир Сальдо.
"Они пытаются напугать местное население. У них не получается воевать против российских вооруженных сил, они там терпят все время поражение", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, украинское военные избрали тактику ракетных ударов по населенным пунктам и мирным гражданам. "Они испытывают HIMARS (американская РСЗО), созданные для массового поражения людей", - подчеркнул Сальдо.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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