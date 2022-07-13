https://ria.ru/20220713/kharkov-1802306930.html

Чиновники в Харькове спекулируют идущими с Запада лекарствами

Чиновники в Харькове спекулируют идущими с Запада лекарствами - РИА Новости, 13.07.2022

Чиновники в Харькове спекулируют идущими с Запада лекарствами

Украинские чиновники в Харькове крадут поставляемые Западом в качестве гуманитарной помощи лекарства и продают их в аптеках по завышенным ценам, а психотропные... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T22:04

2022-07-13T22:04

2022-07-13T22:04

в мире

харьков

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украинские чиновники в Харькове крадут поставляемые Западом в качестве гуманитарной помощи лекарства и продают их в аптеках по завышенным ценам, а психотропные вещества сбывают через интернет, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации, в Харькове чиновники системы здравоохранения с целью личного обогащения при полной поддержке городской администрации разворовывают поставляемые странами Запада в качестве гуманитарной помощи лекарственные препараты и медицинское имущество, которые затем реализуются в местных аптеках по завышенным ценам, а психотропные вещества открыто продаются через интернет", - сказал Мизинцев на брифинге в среду."Подобные действия преступных украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права", - подчеркнул генерал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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