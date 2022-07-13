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Чиновники в Харькове спекулируют идущими с Запада лекарствами
Чиновники в Харькове спекулируют идущими с Запада лекарствами - РИА Новости, 13.07.2022
Чиновники в Харькове спекулируют идущими с Запада лекарствами
Украинские чиновники в Харькове крадут поставляемые Западом в качестве гуманитарной помощи лекарства и продают их в аптеках по завышенным ценам, а психотропные... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T22:04
2022-07-13T22:04
2022-07-13T22:04
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харьков
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украинские чиновники в Харькове крадут поставляемые Западом в качестве гуманитарной помощи лекарства и продают их в аптеках по завышенным ценам, а психотропные вещества сбывают через интернет, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации, в Харькове чиновники системы здравоохранения с целью личного обогащения при полной поддержке городской администрации разворовывают поставляемые странами Запада в качестве гуманитарной помощи лекарственные препараты и медицинское имущество, которые затем реализуются в местных аптеках по завышенным ценам, а психотропные вещества открыто продаются через интернет", - сказал Мизинцев на брифинге в среду."Подобные действия преступных украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права", - подчеркнул генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьков
Чиновники в Харькове спекулируют идущими с Запада лекарствами
Мизинцев: чиновники в Харькове спекулируют идущими с Запада лекарствами