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Глава КБР рассказал Путину о возобновлении добычи вольфрама в регионе - РИА Новости, 13.07.2022
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Глава КБР рассказал Путину о возобновлении добычи вольфрама в регионе
Глава КБР рассказал Путину о возобновлении добычи вольфрама в регионе - РИА Новости, 13.07.2022
Глава КБР рассказал Путину о возобновлении добычи вольфрама в регионе
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку проекта по возобновлению добычи вольфрамо-молибденовых руд на РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:21
2022-07-13T15:21
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
тырныауз
невинномысск
ростех
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НАЛЬЧИК, 13 июл – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку проекта по возобновлению добычи вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском месторождении, стоимость которого составляет 55 миллиардов рублей.В среду Путин провел рабочую встречу с главой КБР Коковым.Он отметил, что точками роста власти региона считают легкую и текстильную промышленность. "У нас два крупных предприятия сегодня работают – "ВоенТекстильПром" и "БТК групп". Это порядка тысячи человек работающих, и темпы наращивают сегодня, объёмы наращивают", - подчеркнул глава КБР.В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству дополнительно рассмотреть проект возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения.Весной 2018 года был проведен конкурс на разработку месторождения, победителем которого стало дочернее предприятие "Ростеха". Была проведена переоценка запасов месторождения, разработано технико-экономическое обоснование проекта. Он предусматривает строительство подземного рудника, обогатительной фабрики и гидрометаллургического завода. В Тырныаузе будет осуществляться добыча и обогащение руды, гидрометаллургия – в Невинномысске в Ставропольском крае. Проект планируется реализовать к концу 2023 – началу 2024 года. Планируемые объемы добычи и переработки руды составляют до 1,5 миллиона тонн в год. Стоимость проекта составляет около 55 миллиардов рублей. В октябре 2021 года на строительной площадке начались работы по возведению горно-обогатительного комбината.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, тырныауз, невинномысск, ростех
15:21 13.07.2022
 
Глава КБР рассказал Путину о возобновлении добычи вольфрама в регионе

Глава КБР Коков поблагодарил Путина за поддержку проекта возобновления добычи вольфрама

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков во время встречи
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НАЛЬЧИК, 13 июл – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку проекта по возобновлению добычи вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском месторождении, стоимость которого составляет 55 миллиардов рублей.
В среду Путин провел рабочую встречу с главой КБР Коковым.
"Один из значимых проектов для Кабардино-Балкарии – это возобновление добычи вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском месторождении. Владимир Владимирович, тогда вы поддержали руководство республики, определенные поручения дали, и работа пошла, все идет по "дорожной карте". Александр Валентинович Новак приезжал, посещал объект, сегодня инфраструктуру строим. Общий объем инвестиций по данному проекту составит 55 миллиардов рублей, из которых 46 миллиардов – это инвестиции в проекты по Кабардино-Балкарской Республике", - сказал Коков.
Он отметил, что точками роста власти региона считают легкую и текстильную промышленность. "У нас два крупных предприятия сегодня работают – "ВоенТекстильПром" и "БТК групп". Это порядка тысячи человек работающих, и темпы наращивают сегодня, объёмы наращивают", - подчеркнул глава КБР.
В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству дополнительно рассмотреть проект возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения.
Весной 2018 года был проведен конкурс на разработку месторождения, победителем которого стало дочернее предприятие "Ростеха". Была проведена переоценка запасов месторождения, разработано технико-экономическое обоснование проекта. Он предусматривает строительство подземного рудника, обогатительной фабрики и гидрометаллургического завода. В Тырныаузе будет осуществляться добыча и обогащение руды, гидрометаллургия – в Невинномысске в Ставропольском крае. Проект планируется реализовать к концу 2023 – началу 2024 года. Планируемые объемы добычи и переработки руды составляют до 1,5 миллиона тонн в год. Стоимость проекта составляет около 55 миллиардов рублей. В октябре 2021 года на строительной площадке начались работы по возведению горно-обогатительного комбината.
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