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Глава КБР рассказал Путину о возобновлении добычи вольфрама в регионе

Глава КБР рассказал Путину о возобновлении добычи вольфрама в регионе - РИА Новости, 13.07.2022

Глава КБР рассказал Путину о возобновлении добычи вольфрама в регионе

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку проекта по возобновлению добычи вольфрамо-молибденовых руд на РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:21

2022-07-13T15:21

2022-07-13T15:21

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

тырныауз

невинномысск

ростех

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НАЛЬЧИК, 13 июл – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку проекта по возобновлению добычи вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском месторождении, стоимость которого составляет 55 миллиардов рублей.В среду Путин провел рабочую встречу с главой КБР Коковым.Он отметил, что точками роста власти региона считают легкую и текстильную промышленность. "У нас два крупных предприятия сегодня работают – "ВоенТекстильПром" и "БТК групп". Это порядка тысячи человек работающих, и темпы наращивают сегодня, объёмы наращивают", - подчеркнул глава КБР.В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству дополнительно рассмотреть проект возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения.Весной 2018 года был проведен конкурс на разработку месторождения, победителем которого стало дочернее предприятие "Ростеха". Была проведена переоценка запасов месторождения, разработано технико-экономическое обоснование проекта. Он предусматривает строительство подземного рудника, обогатительной фабрики и гидрометаллургического завода. В Тырныаузе будет осуществляться добыча и обогащение руды, гидрометаллургия – в Невинномысске в Ставропольском крае. Проект планируется реализовать к концу 2023 – началу 2024 года. Планируемые объемы добычи и переработки руды составляют до 1,5 миллиона тонн в год. Стоимость проекта составляет около 55 миллиардов рублей. В октябре 2021 года на строительной площадке начались работы по возведению горно-обогатительного комбината.

https://ria.ru/20220713/shkoly-1802202228.html

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Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, тырныауз, невинномысск, ростех