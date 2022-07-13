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Пушилин назвал метод смертной казни, который будет применяться в ДНР

Пушилин назвал метод смертной казни, который будет применяться в ДНР - РИА Новости, 13.07.2022

Пушилин назвал метод смертной казни, который будет применяться в ДНР

Исполнение смертного приговора в ДНР в отношении иностранных наемников, если их апелляцию не удовлетворит суд, будет предполагать расстрел, заявил глава... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T10:28

2022-07-13T10:28

2022-07-13T13:40

специальная военная операция на украине

в мире

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денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Исполнение смертного приговора в ДНР в отношении иностранных наемников, если их апелляцию не удовлетворит суд, будет предполагать расстрел, заявил глава республики Денис Пушилин."Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора. (Она. — мера наказания. — Прим. ред.) предусмотрена через расстрел", — сказал Пушилин в эфире канала "Соловьев. Live".В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев — два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.

https://ria.ru/20220708/donbass-1801221525.html

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Кирилл Волков

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