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Пушилин назвал метод смертной казни, который будет применяться в ДНР
Пушилин назвал метод смертной казни, который будет применяться в ДНР - РИА Новости, 13.07.2022
Пушилин назвал метод смертной казни, который будет применяться в ДНР
Исполнение смертного приговора в ДНР в отношении иностранных наемников, если их апелляцию не удовлетворит суд, будет предполагать расстрел, заявил глава... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:28
2022-07-13T10:28
2022-07-13T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Исполнение смертного приговора в ДНР в отношении иностранных наемников, если их апелляцию не удовлетворит суд, будет предполагать расстрел, заявил глава республики Денис Пушилин."Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора. (Она. — мера наказания. — Прим. ред.) предусмотрена через расстрел", — сказал Пушилин в эфире канала "Соловьев. Live".В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев — два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), денис пушилин, ситуация в днр и лнр
10:28 13.07.2022 (обновлено: 13:40 13.07.2022)
Пушилин назвал метод смертной казни, который будет применяться в ДНР
Глава ДНР Пушилин заявил о расстреле иностранных наемников в случае отклонения апелляций