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Пушилин назвал метод смертной казни, который будет применяться в ДНР - РИА Новости, 13.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/kazn-1802127748.html
Пушилин назвал метод смертной казни, который будет применяться в ДНР
Пушилин назвал метод смертной казни, который будет применяться в ДНР - РИА Новости, 13.07.2022
Пушилин назвал метод смертной казни, который будет применяться в ДНР
Исполнение смертного приговора в ДНР в отношении иностранных наемников, если их апелляцию не удовлетворит суд, будет предполагать расстрел, заявил глава... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:28
2022-07-13T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Исполнение смертного приговора в ДНР в отношении иностранных наемников, если их апелляцию не удовлетворит суд, будет предполагать расстрел, заявил глава республики Денис Пушилин."Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора. (Она. — мера наказания. — Прим. ред.) предусмотрена через расстрел", — сказал Пушилин в эфире канала "Соловьев. Live".В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев — два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), денис пушилин, ситуация в днр и лнр
10:28 13.07.2022 (обновлено: 13:40 13.07.2022)
 
Пушилин назвал метод смертной казни, который будет применяться в ДНР

Глава ДНР Пушилин заявил о расстреле иностранных наемников в случае отклонения апелляций

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Исполнение смертного приговора в ДНР в отношении иностранных наемников, если их апелляцию не удовлетворит суд, будет предполагать расстрел, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора. (Она. — мера наказания. — Прим. ред.) предусмотрена через расстрел", — сказал Пушилин в эфире канала "Соловьев. Live".
В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев — два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
Сотрудник правоохранительных органов ДНР - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 14:36Специальная военная операция на Украине
В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Денис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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