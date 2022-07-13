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Россиян предостерегли от "опасного" способа уничтожения банковских карт - РИА Новости, 13.07.2022
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Россиян предостерегли от "опасного" способа уничтожения банковских карт
Россиян предостерегли от "опасного" способа уничтожения банковских карт - РИА Новости, 13.07.2022
Россиян предостерегли от "опасного" способа уничтожения банковских карт
Сегодня пользователи банковской карты, срок действия которой истек, могут сами решать, что делать с пластиком. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T03:13
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сегодня пользователи банковской карты, срок действия которой истек, могут сами решать, что делать с пластиком. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.По словам эксперта, не стоит просто выбрасывать карту. Нанесенные на нее данные содержат информацию о банковском счете. Лучше всего разрезать "пластик" ножницами на маленькие кусочки.Уткин также рекомендовал владельцам закрыть счет, если они не планируют в дальнейшем использовать карту. Это можно сделать через банковское приложение за несколько секунд.
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технологии
03:13 13.07.2022 (обновлено: 11:12 13.07.2022)
 
Россиян предостерегли от "опасного" способа уничтожения банковских карт

Юрист Уткин предостерег от выбрасывания банковских карт с истекшим сроком действия

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сегодня пользователи банковской карты, срок действия которой истек, могут сами решать, что делать с пластиком. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
По словам эксперта, не стоит просто выбрасывать карту. Нанесенные на нее данные содержат информацию о банковском счете. Лучше всего разрезать "пластик" ножницами на маленькие кусочки.
Уткин также рекомендовал владельцам закрыть счет, если они не планируют в дальнейшем использовать карту. Это можно сделать через банковское приложение за несколько секунд.
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