https://ria.ru/20220713/karty-1802089834.html

Россиян предостерегли от "опасного" способа уничтожения банковских карт

Россиян предостерегли от "опасного" способа уничтожения банковских карт - РИА Новости, 13.07.2022

Россиян предостерегли от "опасного" способа уничтожения банковских карт

Сегодня пользователи банковской карты, срок действия которой истек, могут сами решать, что делать с пластиком. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T03:13

2022-07-13T03:13

2022-07-13T11:12

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сегодня пользователи банковской карты, срок действия которой истек, могут сами решать, что делать с пластиком. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.По словам эксперта, не стоит просто выбрасывать карту. Нанесенные на нее данные содержат информацию о банковском счете. Лучше всего разрезать "пластик" ножницами на маленькие кусочки.Уткин также рекомендовал владельцам закрыть счет, если они не планируют в дальнейшем использовать карту. Это можно сделать через банковское приложение за несколько секунд.

https://ria.ru/20220709/karta-1801359621.html

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технологии