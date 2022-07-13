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Россиян предостерегли от "опасного" способа уничтожения банковских карт
Россиян предостерегли от "опасного" способа уничтожения банковских карт - РИА Новости, 13.07.2022
Россиян предостерегли от "опасного" способа уничтожения банковских карт
Сегодня пользователи банковской карты, срок действия которой истек, могут сами решать, что делать с пластиком. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T03:13
2022-07-13T03:13
2022-07-13T11:12
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сегодня пользователи банковской карты, срок действия которой истек, могут сами решать, что делать с пластиком. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.По словам эксперта, не стоит просто выбрасывать карту. Нанесенные на нее данные содержат информацию о банковском счете. Лучше всего разрезать "пластик" ножницами на маленькие кусочки.Уткин также рекомендовал владельцам закрыть счет, если они не планируют в дальнейшем использовать карту. Это можно сделать через банковское приложение за несколько секунд.
https://ria.ru/20220709/karta-1801359621.html
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технологии
03:13 13.07.2022 (обновлено: 11:12 13.07.2022)
Россиян предостерегли от "опасного" способа уничтожения банковских карт
Юрист Уткин предостерег от выбрасывания банковских карт с истекшим сроком действия