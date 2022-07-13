https://ria.ru/20220713/kaliningrad-1802242539.html

ЕК рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининград

ЕК рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининград - РИА Новости, 13.07.2022

ЕК рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининград

Еврокомиссия выпустила дополнительные рекомендации по транзиту попавших под санкции российских товаров в Калининград. Документ опубликован на сайте ведомства. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T16:47

2022-07-13T16:47

2022-07-13T17:37

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Еврокомиссия выпустила дополнительные рекомендации по транзиту попавших под санкции российских товаров в Калининград. Документ опубликован на сайте ведомства.Из него следует, что, в соответствии с санкциями, остаются под запретом перевозки этих грузов автомобильным транспортом."Однако этот запрет не распространяется на перевозку товаров транзитом через территорию Евросоюза между Калининградской областью и Россией при условии, что перевозки таких товаров не запрещены регламентом", — говорится в документе.В ЕК добавили, что эти рекомендации требуют контроля со стороны всех затронутых транзитным потоком стран — членов Евросоюза, чтобы подсанкционные товары не могли попасть на таможенную территорию ЕС."Государства-члены должны проверять, остаются ли транзитные объемы в пределах средних показателей за последние три года, в частности отражающих реальный спрос на товары первой необходимости в пункте назначения, а также нет ли необычных потоков или торговых схем, которые могли бы привести к обходу санкций, — пояснили в Еврокомиссии.Транзит санкционных товаров и технологий военного или двойного назначения полностью запрещен, независимо от вида транспорта, добавили там.В правительстве Калининградской области, со своей стороны, заявили, что изучат положения документа, прежде чем делать выводы.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно половина от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно. Если ситуация с транзитом не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы жесткие меры. По словам Захаровой, их подготовка уже завершилась.Сегодня газета "Известия" сообщила, что ЕС и Россия договорились о транзите, но позже это опровергли и в Брюсселе, и в Кремле.

https://radiosputnik.ria.ru/20220707/kaliningrad-1800966068.html

https://ria.ru/20220707/evropa-1800707395.html

https://ria.ru/20220709/kaliningrad-1801380906.html

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