16:47 13.07.2022 (обновлено: 17:37 13.07.2022)
ЕК рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининград
Еврокомиссия рекомендовала не запрещать транзит в Калининград при условии контроля
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Еврокомиссия выпустила дополнительные рекомендации по транзиту попавших под санкции российских товаров в Калининград. Документ опубликован на сайте ведомства.
Из него следует, что, в соответствии с санкциями, остаются под запретом перевозки этих грузов автомобильным транспортом.
"Однако этот запрет не распространяется на перевозку товаров транзитом через территорию Евросоюза между Калининградской областью и Россией при условии, что перевозки таких товаров не запрещены регламентом", — говорится в документе.
В ЕК добавили, что эти рекомендации требуют контроля со стороны всех затронутых транзитным потоком стран — членов Евросоюза, чтобы подсанкционные товары не могли попасть на таможенную территорию ЕС.
"Государства-члены должны проверять, остаются ли транзитные объемы в пределах средних показателей за последние три года, в частности отражающих реальный спрос на товары первой необходимости в пункте назначения, а также нет ли необычных потоков или торговых схем, которые могли бы привести к обходу санкций, — пояснили в Еврокомиссии.
Транзит санкционных товаров и технологий военного или двойного назначения полностью запрещен, независимо от вида транспорта, добавили там.
"Государства-члены должны проверять, остаются ли транзитные объемы в пределах средних показателей за последние три года, в частности отражающих реальный спрос на товары первой необходимости в пункте назначения, а также нет ли необычных потоков или торговых схем, которые могли бы привести к обходу санкций, — пояснили в Еврокомиссии.
Транзит санкционных товаров и технологий военного или двойного назначения полностью запрещен, независимо от вида транспорта, добавили там.
В правительстве Калининградской области, со своей стороны, заявили, что изучат положения документа, прежде чем делать выводы.
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно половина от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно. Если ситуация с транзитом не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы жесткие меры. По словам Захаровой, их подготовка уже завершилась.
Сегодня газета "Известия" сообщила, что ЕС и Россия договорились о транзите, но позже это опровергли и в Брюсселе, и в Кремле.