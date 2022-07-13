https://ria.ru/20220713/kaliningrad-1802167227.html

Песков опроверг сообщения о разрешении ситуации с транзитом в Калининград

Песков опроверг сообщения о разрешении ситуации с транзитом в Калининград - РИА Новости, 13.07.2022

Песков опроверг сообщения о разрешении ситуации с транзитом в Калининград

Проблема с ограничениями транзита грузов в Калининградскую область пока еще не разрешена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:48

2022-07-13T12:48

2022-07-13T14:22

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россия

калининградская область

брюссель

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Проблема с ограничениями транзита грузов в Калининградскую область пока еще не разрешена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что ЕС и Россия договорились по транзиту и Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву.В ответ на уточняющий вопрос, о каких именно подвижках может идти речь, Песков предложил "набраться терпения".Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно половина от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ожидается дипломатическое решение проблемы.

https://ria.ru/20220706/posmeshische-1800561282.html

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в мире, россия, калининградская область, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии