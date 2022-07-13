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Песков опроверг сообщения о разрешении ситуации с транзитом в Калининград - РИА Новости, 13.07.2022
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Песков опроверг сообщения о разрешении ситуации с транзитом в Калининград
Песков опроверг сообщения о разрешении ситуации с транзитом в Калининград - РИА Новости, 13.07.2022
Песков опроверг сообщения о разрешении ситуации с транзитом в Калининград
Проблема с ограничениями транзита грузов в Калининградскую область пока еще не разрешена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:48
2022-07-13T14:22
в мире
россия
калининградская область
брюссель
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Проблема с ограничениями транзита грузов в Калининградскую область пока еще не разрешена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что ЕС и Россия договорились по транзиту и Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву.В ответ на уточняющий вопрос, о каких именно подвижках может идти речь, Песков предложил "набраться терпения".Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно половина от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ожидается дипломатическое решение проблемы.
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в мире, россия, калининградская область, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии
12:48 13.07.2022 (обновлено: 14:22 13.07.2022)
 
Песков опроверг сообщения о разрешении ситуации с транзитом в Калининград

Песков опроверг сообщения о разрешении ситуации с транзитом в Калининград

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Проблема с ограничениями транзита грузов в Калининградскую область пока еще не разрешена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что ЕС и Россия договорились по транзиту и Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву.

"Пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока мы констатировать, что эта проблема снята, не можем", — сказал пресс-секретарь.

В ответ на уточняющий вопрос, о каких именно подвижках может идти речь, Песков предложил "набраться терпения".
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно половина от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ожидается дипломатическое решение проблемы.
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