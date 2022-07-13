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МИД: Россия продолжает работу с ЕК по разблокировке транзита в Калининград - РИА Новости, 13.07.2022
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МИД: Россия продолжает работу с ЕК по разблокировке транзита в Калининград
МИД: Россия продолжает работу с ЕК по разблокировке транзита в Калининград - РИА Новости, 13.07.2022
МИД: Россия продолжает работу с ЕК по разблокировке транзита в Калининград
Москва продолжает активную работу с Литвой и Еврокомиссией по разблокировке транзита в Калининград, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T06:43
2022-07-13T10:15
литва
калининград
евросоюз
в мире
россия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москва продолжает активную работу с Литвой и Еврокомиссией по разблокировке транзита в Калининград, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.Ранее официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что если в ближайшие дни ситуация с транзитом не стабилизируется, то "Россия примет в отношении Литвы жесткие меры, подготовка которых уже завершена".Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского &gt;&gt;
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литва, калининград, евросоюз, в мире, россия
06:43 13.07.2022 (обновлено: 10:15 13.07.2022)
 
МИД: Россия продолжает работу с ЕК по разблокировке транзита в Калининград

МИД: Россия продолжает работу с Литвой и ЕК по разблокировке транзита в Калининград

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовой автомобиль недалеко от КПП "Чернышевское" в Калининградской области в районе границы с Литвой
Грузовой автомобиль недалеко от КПП Чернышевское в Калининградской области в районе границы с Литвой - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Грузовой автомобиль недалеко от КПП "Чернышевское" в Калининградской области в районе границы с Литвой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москва продолжает активную работу с Литвой и Еврокомиссией по разблокировке транзита в Калининград, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Активная дипломатическая работа с Еврокомиссией и Литвой продолжается. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время", - заявил Биричевский.
Ранее официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что если в ближайшие дни ситуация с транзитом не стабилизируется, то "Россия примет в отношении Литвы жесткие меры, подготовка которых уже завершена".
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 11:51
Стало известно о страхе Европы из-за блокады транзита в Калининград
 
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