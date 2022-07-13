https://ria.ru/20220713/kaliningrad-1802098742.html

МИД: Россия продолжает работу с ЕК по разблокировке транзита в Калининград

МИД: Россия продолжает работу с ЕК по разблокировке транзита в Калининград - РИА Новости, 13.07.2022

МИД: Россия продолжает работу с ЕК по разблокировке транзита в Калининград

Москва продолжает активную работу с Литвой и Еврокомиссией по разблокировке транзита в Калининград, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T06:43

2022-07-13T06:43

2022-07-13T10:15

литва

калининград

евросоюз

в мире

россия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москва продолжает активную работу с Литвой и Еврокомиссией по разблокировке транзита в Калининград, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.Ранее официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что если в ближайшие дни ситуация с транзитом не стабилизируется, то "Россия примет в отношении Литвы жесткие меры, подготовка которых уже завершена".Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>

https://ria.ru/20220712/kaliningrad-1801893035.html

литва

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

литва, калининград, евросоюз, в мире, россия