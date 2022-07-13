06:43 13.07.2022 (обновлено: 10:15 13.07.2022)
МИД: Россия продолжает работу с ЕК по разблокировке транзита в Калининград
МИД: Россия продолжает работу с Литвой и ЕК по разблокировке транзита в Калининград
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовой автомобиль недалеко от КПП "Чернышевское" в Калининградской области в районе границы с Литвой
Грузовой автомобиль недалеко от КПП "Чернышевское" в Калининградской области в районе границы с Литвой. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москва продолжает активную работу с Литвой и Еврокомиссией по разблокировке транзита в Калининград, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Активная дипломатическая работа с Еврокомиссией и Литвой продолжается. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время", - заявил Биричевский.
Ранее официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что если в ближайшие дни ситуация с транзитом не стабилизируется, то "Россия примет в отношении Литвы жесткие меры, подготовка которых уже завершена".
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.