08:00 13.07.2022 (обновлено: 08:09 13.07.2022)
"Спасли соседи": что сделали с избившими москвичку мигрантами
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Антонина Матвеева. На жительницу московского района Лефортово набросились двое приезжих — после того как она попросила их прекратить пьянствовать на детской площадке и в целом вести себя потише. В итоге у девушки диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение. Если бы разъяренных мигрантов не оттащили соседи, все могло закончиться еще хуже. Полиция возбудила уголовное дело, но подозреваемые пока на свободе. РИА Новости разбиралось в ситуации.
"Не вправе указывать"
Пятого июля Валерия Е. (имя изменено) шла домой от метро. У подъезда на Красноказарменной улице увидела, как трое мигрантов распивают спиртное прямо на детской площадке и громко спорят с соседкой.
Как позже выяснилось, та сделала им замечание. В ответ гости столицы заявили, что "будут отдыхать как хотят" и "какая-то женщина не вправе указывать, что им делать".
Валерия вмешалась и предупредила, что вызовет полицию. Один из приезжих испугался и сбежал, однако двое оставшихся пригрозили расправой. Чтобы как-то припугнуть мигрантов, девушка начала снимать происходящее на камеру мобильного телефона, но это их лишь раззадорило.
Автомобиль полиции на дороге
"Когда достала телефон, мне дали кулаком по лицу и повалили на землю. Избивали ногами, пытались отнять мобильник. Пинали по ребрам, голове, протащили по дорожке. Даже вырвали сережку из уха. Одежда была в крови. Я сжалась в комок и изо всех сил вцепилась в мобильный. Кричала нечеловеческим голосом", — вспоминает Валерия.
На шум выбежали другие жильцы. Вызвали скорую и полицейских. Дожидаться наряда гастарбайтеры не стали: скрылись в направлении своего хостела.
Время на побег
Той же ночью Валерия написала заявление в полицию. Соседка, за которую она заступилась, дала показания — как свидетель. А в управляющей компании дома предоставили видео с камер наблюдения, установленных напротив детской площадки.
Одного из нападавших местные опознали довольно быстро. Приезжий из Узбекистана снимал место в расположенном неподалеку хостеле. Подобные ночные "застолья" он и его приятели устраивали регулярно.
"Мы хотели отдать доказательства полиции, чтобы преступников задержали как можно скорее. Ведь этот человек живет буквально в соседнем доме, на шоссе Энтузиастов, ходит с нами по одной улице и ощущает полную безнаказанность. А найти второго своими силами и вовсе непросто", — говорит Валерия.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСнятие отпечатков пальцев в управлении Министерства внутренних дел России по городу Москве
Снятие отпечатков пальцев в управлении Министерства внутренних дел России по городу Москве
В МВД РИА Новости сообщили, что один из нападавших "задержан и доставлен в отделение для разбирательств". Мигранта в итоге допросили и отпустили под подписку о невыезде.
Позже в полиции Валерии рассказали, что второй зачинщик потасовки успел покинуть страну. По мнению адвоката Геннадия Нефедовского, вины правоохранителей в этом нет — проблема скорее в действующем законодательстве.
"Если бы дело касалось убийства, то полицейские действовали бы незамедлительно. А так они следовали закону: сообщение о совершенном преступлении обязаны проверить в течение трех дней. Если проработать данные за это время невозможно — срок продлевается до десяти суток. Поэтому второй преступник и успел скрыться", — отмечает юрист.
Сложно привлечь
В отделении объяснили, что произошедшее квалифицируется как административное нарушение. За которое преступники в лучшем случае получат штраф — от пяти до тридцати тысяч рублей, а в худшем случае — 15 суток ареста.
Ответственность за впервые нанесенные побои из Уголовного кодекса исключили несколько лет назад. По мнению юристов, такая декриминализация в итоге обернулась серьезной проблемой и многим развязала руки.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник в коридоре управления Министерства внутренних дел России по городу Москве
Сотрудник в коридоре управления Министерства внутренних дел России по городу Москве
"За бытовые побои действительно очень сложно привлечь к ответственности — труднодоказуемо. В частности, для этого должен полностью отсутствовать мотив личной неприязни. А сюда подпадают даже оскорбления, высказываемые участниками конфликта", — поясняет адвокат Мари Давтян.
Тем не менее в конечном счете уголовное дело по факту нападения все же возбудили — по статье "Хулиганство", предусматривающей до пяти лет лишения свободы. В больнице, помимо ушибов и ссадин, врач диагностировал у Валерии закрытую черепно-мозговую травму. Следствие передаст в суд ходатайство об аресте.
"Из-за того, что человек все эти дни на свободе, я в постоянном стрессе. Боюсь выходить из дома. Даже думаю о переезде, — жалуется пострадавшая. — Мы с соседями просто хотим жить спокойно".
Выдворять нельзя оставить
Очевидно, повод для беспокойства у нее есть — 11 июля постояльцы того же хостела набросились на журналистов НТВ, которые приехали снимать репортаж.
Подобные случаи — не редкость. В начале июля в Санкт-Петербурге задержали гостя Северной столицы, который работал продавцом круглосуточного магазина. Вместе с компанией знакомых он избил 25-летнюю женщину за просьбу снять с двери мини-маркета колокольчик, мешавший спать по ночам.
Еще один громкий инцидент произошел в январе. В Екатеринбурге группа молодых людей из Азербайджана напала на 49-летнюю местную жительницу и ее дочь на автобусной остановке. Мигранты приставали к девушке. Мать пыталась заступиться, начала снимать их на телефон.
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Внимание на этот случай обратил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин: потребовал возбудить уголовное дело и установить всех причастных.
Тогда в СКР заявили, что преступления мигрантов приобретают более острый характер. Все чаще регистрируют факты грубого нарушения общественного порядка, массовых драк, нападений на сотрудников правоохранительных органов.
Как отмечают юристы, подобное поведение приезжих с законодательной точки зрения — не основание для немедленной депортации, однако скоро все может измениться.
В феврале МВД опубликовало проект нового приказа о выдворении иностранцев из России, если они "создают угрозу безопасности государству, общественному порядку или здоровью населения". Законопроект пока проходит общественные обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу.