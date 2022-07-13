https://ria.ru/20220713/iveco-1802280343.html

Производитель грузовиков Iveco уйдет из России

Производитель грузовиков Iveco уйдет из России - РИА Новости, 13.07.2022

Производитель грузовиков Iveco уйдет из России

Итальянский производитель грузовиков Iveco принял решение покинуть рынок в РФ и передать свой российский бизнес местному оператору, сообщил гендиректор компании РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T19:27

2022-07-13T19:27

2022-07-13T19:47

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Итальянский производитель грузовиков Iveco принял решение покинуть рынок в РФ и передать свой российский бизнес местному оператору, сообщил гендиректор компании Геррит Маркс."Производитель грузовиков и автобусов Iveco Group решил выйти из своего совместного предприятия в России после того, как рассматривал этот шаг в течение нескольких месяцев", - сказал Маркс в комментарии агентству Рейтер во время презентации компании в Турине.Он добавил, что решение о передаче доли компании местному партнеру уже принято, уточнив, что завершение процесса потребует некоторого времени.В РФ, уточняет агентство, Iveco имеет 33% долю в совместном предприятии с российской компанией. Речь идет о компании AMT и производственной площадке в Миассе (Челябинская область) "Ивеко АМТ", где производятся грузовые автомобили.Iveco (от Industrial Vehicles Corporation) - итальянская корпорация автомобилей промышленного назначения, основанная в 1975 году. Штаб-квартира находится в Турине. Входила в автоконцерн FIAT, с 2013 года входит в состав CNH Industrial.

https://ria.ru/20220628/michelin-1798632908.html

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экономика, авто, россия, турин, миасс, iveco