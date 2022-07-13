https://ria.ru/20220713/it-servisy-1802209766.html

Количество ИТ-сервисов платформы вeeline cloud превысило 100 наименований

Количество ИТ-сервисов платформы вeeline cloud превысило 100 наименований - РИА Новости, 13.07.2022

Количество ИТ-сервисов платформы вeeline cloud превысило 100 наименований

Количество ИТ-решений и сервисов в составе облачной платформы вeeline cloud превысило 100 наименований, отмечается кратный рост спроса на облака, сообщает... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:09

2022-07-13T15:09

2022-07-13T15:09

билайн

вымпелком

россия

технологии

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Количество ИТ-решений и сервисов в составе облачной платформы вeeline cloud превысило 100 наименований, отмечается кратный рост спроса на облака, сообщает пресс-служба билайна.Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО "ВымпелКом") уже давно предоставляет облачные решения для корпоративных клиентов (под прежним названием BeeCLOUD). Для достижения более высоких темпов развития на ИТ-рынке "ВымпелКом" недавно приобрел провайдера DataFort.Сегодня beeline cloud является одной из самых быстрорастущих платформ и предлагает своим корпоративным клиентам более ста решений - широкий спектр профессиональных сервисов (IaaS, PaaS, SaaS): облачная и гибридная ИТ-инфраструктура, кибербезопасность и ИТ-аутсорсинг.Специализация beeline cloud – это решение задач клиента, связанных с облачной ИТ-инфраструктурой, ИТ-аутсорсингом, кибербезопасностью и сервисами по модели MSP (managed service provider), то есть комплексное сопровождение ИТ-проектов. Экспертиза отраслевых решений крупнейших корпораций в России активно передается среднему бизнесу, а по мере роста количества SaaS и коробочных решений – постепенно будет охватывать и малый бизнес.Экспертиза сконцентрирована в ИТ-направлениях: мультиоблачные и гибридные решения; георазнесенная отказоустойчивая ИТ-инфраструктура; управляемые ИТ-сервисы и аутсорсинг; киберзащита бизнес-критичных систем заказчиков; аудит, консалтинг и сопровождение ИТ-задач клиентов; интеграционные ИТ-проекты.Помимо развития портфеля решений в июне был проведен ренейминг B2B-облака, которое теперь именуется beeline cloud. Смена названия призвана подчеркнуть важность облачного и ИТ-направления для билайн бизнес, а также готовность компании активно развивать эти сегменты."Мы видим большую востребованность и перспективы на рынке облачных ИТ-услуг в России. В современных реалиях облака становятся одним из наиболее доступных и эффективных инструментов развития ИТ-инфраструктуры и цифровизации. В beeline cloud мы собрали технологическую экспертизу и мультиоблачную инфраструктуру, которая доступна нашим клиентам, как в виде готовых сервисов, так и в виде индивидуальных проектов. Мы обеспечиваем один из самых высоких на рынке SLA обеспечиваем сохранность данных и бесперебойность работы ИТ-систем наших заказчиков. Развитие облачного бизнеса – важный шаг в рамках реализации стратегии билайн бизнес по развитию быстрорастущих и комплементарных телекому ИТ- и цифровых сервисов", - сказал директор по развитию нового бизнеса ПАО ВымпелКом Евгений Коробов.

https://ria.ru/20220629/bilayn-1798934951.html

https://ria.ru/20220617/soglasheniya-1796211734.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

билайн, вымпелком, россия, технологии