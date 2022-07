https://ria.ru/20220713/istoriya-1802065821.html

Американская история: захватить всю Европу и обломать зубы о Россию

Наверное, в этой истории самое интересное — цифры. В смысле — масштаб денежных сумм, которыми оперировала глобальная американская корпорация, чтобы проламывать себе дорогу по всему миру. Вы думаете, сколько может стоить бизнес, занятый тем, что дает вам возможность вызвать такси по телефону? И вот мелькают те самые цифры: продажа пакета акций — причем даже не контрольного — за 200 миллионов долларов, оплата труда местного координатора лоббистской деятельности — 650 тысяч долларов за несколько месяцев тяжкого труда, и это только в России.История тут такая: британская The Guardian где-то откопала 124 тысячи электронных писем, которыми обменивалась верхушка корпорации Uber. Это сегодня один из двух главных бизнес-скандалов в США, если не на Западе в целом (второй — это как технологический гений Илон Маск сначала захотел купить Twitter, а потом посмотрел на него поближе, пришел в ужас и отказался). В принципе, оба скандала об одном и том же — о дикого размера финансовых пузырях вокруг какого-то довольно узкого сегмента сферы услуг, без которых теоретически можно и обойтись, обходились же веками.Что касается нашей страны, то вот вам заголовок из The Washington Post: "Как Uber обхаживал богатых и могущественных россиян, но все равно провалился". Это очень смешной материал, прежде всего тем, что автор его и сам не понимает, о чем пишет и что на самом деле произошло. А пишет он о том, как между 2014-м и 2016 годом горящий энтузиазмом тогдашний глава Uber Тревис Каланик отдал своре подчиненных указание: будем брать Россию — мне нужны двадцать человек, стоящих как можно ближе к Владимиру Путину. То есть вся верхушка страны, подать ее сюда. Она поможет мне расшвырять конкурентов на местном рынке такси-сервисов. Денег не жалеть.Делал это Каланик не только в России. Вот замечательный рассказ о том, как он брал Францию. Там главным лоббистом интересов американской корпорации оказался Эммануэль Макрон, тогда еще не президент республики, а только министр правительства. Cобственно, зачем нужен такой персонаж где-то наверху — ладно еще контакты с местной деловой верхушкой, там кто-то может войти в долю, а ручной политик-то зачем?А вот зачем: во Франции, как и в России, компания Uber требовала от туземцев принять закон, дававший ей особые права. В случае с Францией речь шла об отмене для ее таксистов местных правил по охране труда, в случае с Россией — об их праве работать без лицензии и не красить машину в желтый цвет.И вот тут почувствуйте разницу. Во Франции у Каланика получилось все, а в России — ничего. Или, словами той самой публикации в The Washington Post, после долгих мучений Uber "фактически ушел из страны". Кстати, в Китае произошло то же самое.То, что для западников врать — как для птицы летать, мы знаем. И ведь могли бы придумать коррупционную версию "дела Скрипалей", но фактов и даже полуфактов не нашлось, так что вместо этого долбят поверженную корпорацию простой мыслью: все, кого пытался обхаживать Uber в России, сейчас находятся под санкциями — и так будет с каждым, кто пытается иметь дело с "этой страной".Что же произошло в нашем отечестве с неукротимым Калаником? А тут надо посмотреть, как он работал. Первым делом в таких случаях, по американским правилам, надо провести презентацию с лазерной указкой и обещанием победить пробки во всех городах-миллионниках, а потом — то самое: личная встреча со всей верхушкой страны, не иначе. (Тут во вскрытой переписке менеджмента компании идут панические крики: а не слишком ли это похоже на коррупцию — по нашим, американским законам?)Но в России, видимо, от этой ситуации есть иммунитет, которого нет у французов. Все, кто пережил 90-е годы и хоть как-то был причастен к бизнесу, помнит, как это было. Вокруг наезжавших в страну титанов глобального бизнеса так и вились персонажи, заявлявшие: да я в семье президента Ельцина принят в ближний круг. Вы хотите уже через неделю оказаться за одним столом с таким-то человеком? Я это вам устрою. Но это будет дорого. А о чем вы за этим столом будете говорить — не мое дело.И вот та самая статья подробно, очень подробно описывает, за каким столом и с кем оказывались в те самые 2014-2016 годы вожди Uber. А дальше — нам-то, в отличие от автора публикации, понятно, что люди "с самого верха" смотрели на титанов глобального бизнеса, смотрели, слушали их предложения — и, видимо, устало вздыхали: много тут таких ходит. Итог — смотри выше.А ведь какие усилия были брошены для прорыва "на самый верх". Есть ведь, кроме московской, и британская часть скандала — там свести глав корпорации с влиятельными россиянами, через вечеринки в Давосе, помогал еще один бывший министр правительства, а ныне лорд Питер Мандельсон. А всего в похищенной переписке фиксируется факт примерно ста встреч на высшем уровне (бизнеса или власти) и отслеживается список из 1850 "акционеров" — именно в кавычках — на самом деле агентов влияния из числа действующих или бывших чиновников высокого ранга, институтов и политических организаций. Это не только в России, а в 24 странах. И в каждой теперь свой скандал. А теперь представьте себе масштаб денег, которые были брошены на оттеснение местных таксистов от дороги.Кстати, во Франции возникла угроза, что тамошние люди за баранками будут бить конкурентов. И все тот же Каланик бодро сказал: ну и ладно, драка хороша для бизнеса.И ведь это всего лишь такси, вы нажимаете кнопку в приложении и куда-то едете. Можно себе представить, что творится с бизнесом покрупнее — медицинским, например, или нефтегазовым. И какие там средства и методы употребляются для захвата рынков.Проблема, похоже, в том, что на планете появилось слишком много финансовых и прочих пузырей. Не на пустом месте возник весь этот нераспутываемый узел политических, моральных и прочих кризисов по всему миру, и дело не только в особой, типично американской корпоративной культуре именно в Uber. Дело, скорее всего, просто в том, что без яростных попыток захватить целые страны, с покупкой местных правительств и элит, вся западная экономическая система сдуется и лопнет с пугающей быстротой.

