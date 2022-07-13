https://ria.ru/20220713/iran-1802292549.html

Россия и Иран договорились о сотрудничестве по мирному атому

Россия и Иран договорились о сотрудничестве по мирному атому - РИА Новости, 13.07.2022

Россия и Иран договорились о сотрудничестве по мирному атому

Россия и Иран договорились усилить диалог по сотрудничеству в области мирного атома и выйти на конкретные решения, сообщила в среду госкорпорация "Росатом". РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T20:24

2022-07-13T20:24

2022-07-13T20:37

бехруз камальванди

иран

тегеран (город)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

россия

аэс "бушер"

бушерская аэс

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия и Иран договорились усилить диалог по сотрудничеству в области мирного атома и выйти на конкретные решения, сообщила в среду госкорпорация "Росатом".Во вторник заместитель генерального директора "Росатома" по международной деятельности Николай Спасский провел в Тегеране развернутые рабочие консультации с вице-президентом Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камальванди, состоялась встреча с вице-президентом Ирана, президентом Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами."Были обсуждены все основные вопросы текущей и перспективной повестки дня российско-иранского сотрудничества в сфере мирного использования ядерной энергии. Стороны договорились интенсифицировать диалог с выходом на конкретные решения", - отмечается в пресс-релизе.Крупнейшим российско-иранским проектом считается сооружение энергоблоков АЭС "Бушер". Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.Строительство блока № 2 официально началось осенью 2019 года. В конце 2021 года в интервью РИА Новости Эслами говорил, что на площадке блока №3 идет укрепление грунта в рамках подготовки к бетонированию фундамента. Проект строительства блоков №2 и №3 АЭС "Бушер" рассчитан на 10 лет. Помимо этого, Москва поставляет Тегерану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока.

https://ria.ru/20220708/rosatom-1801224758.html

https://ria.ru/20220521/koreya-1789885484.html

иран

тегеран (город)

россия

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бехруз камальванди, иран, тегеран (город), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, россия, аэс "бушер", бушерская аэс