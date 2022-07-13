https://ria.ru/20220713/irak-1802294626.html

Премьер Ирака приедет на саммит арабских стран с участием Байдена

Премьер Ирака приедет на саммит арабских стран с участием Байдена - РИА Новости, 13.07.2022

Премьер Ирака приедет на саммит арабских стран с участием Байдена

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи примет участие в саммите стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Саудовской... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T20:31

2022-07-13T20:31

2022-07-13T20:31

в мире

цены на нефть

мустафа аль-каземи

ирак

египет

иордания

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БАГДАД, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи примет участие в саммите стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Саудовской Аравии, на который также приглашены лидеры Египта, Иордании и США, сообщила пресс-служба иракского премьера."Премьер-министр Мустафа аль-Каземи... примет участие в саммите ССАГПЗ в Саудовской Аравии, где будут присутствовать лидеры стран-участниц организации, а также Египта, Иордании и США", - говорится в сообщении.В ходе встречи планируется "обсудить энергетические проблемы, продовольственную безопасность и экологические вызовы, определить шаги по сотрудничеству, партнерству и координации перед лицом этих проблем", указала пресс-служба.Участие Ирака в саммите отвечает общей стратегии на развитие дипломатических отношений с Эр-Риядом, при этом Багдад стремится придерживаться принципа "сохранения баланса" в регионе и неприсоединения к каким-либо альянсам или "осям", подчеркнула пресс-служба.Саммит арабских стран в формате "ССАГПЗ+3" (Египет, Иордания, Ирак) пройдет в Джидде 16 июля.

https://ria.ru/20220704/ukraina-1800049502.html

https://ria.ru/20220526/izrail-1790891063.html

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в мире, цены на нефть, мустафа аль-каземи, ирак, египет, иордания