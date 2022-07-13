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Абхазия может помочь России с параллельным импортом, заявил Бжания - РИА Новости, 13.07.2022
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Абхазия может помочь России с параллельным импортом, заявил Бжания
Абхазия может помочь России с параллельным импортом, заявил Бжания - РИА Новости, 13.07.2022
Абхазия может помочь России с параллельным импортом, заявил Бжания
Абхазия может быть использована в качестве транзитной территории для реализации программы параллельного импорта в Россию, заявил в среду президент республики... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:36
2022-07-13T13:39
экономика
россия
абхазия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
аслан бжания
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УФА, 13 июл – РИА Новости. Абхазия может быть использована в качестве транзитной территории для реализации программы параллельного импорта в Россию, заявил в среду президент республики Аслан Бжания.Бжания находится с рабочим визитом в Уфе."Наши отношения (Абхазии с Башкирией – ред.) имеют перспективу развития с учетом отношений с Россией в целом. Введены санкции, и режим, я предполагаю, будет продолжен. Возникают возможности, связанные с поставками. Абхазия может быть использована в качестве транзитной территории, мы предполагаем, что территория Абхазии может быть использована для реализации программы параллельного импорта, для импорта в РФ. Это то, что дает нам время - с одной стороны проблемы, с другой стороны - новые возможности", - сказал журналистам Бжания.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.В начале мая Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном сайте министерства, включает более 50 категорий, в том числе, автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.), электронику (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовую технику (Siemens, Dyson и др.) и игровые приставки (Xbox и PlayStation).
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экономика, россия, абхазия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), аслан бжания
13:36 13.07.2022 (обновлено: 13:39 13.07.2022)
 
Абхазия может помочь России с параллельным импортом, заявил Бжания

Президент Абхазии Бжания рассматривает возможность помощи России с параллельным импортом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАслан Бжания
Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Аслан Бжания. Архивное фото
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УФА, 13 июл – РИА Новости. Абхазия может быть использована в качестве транзитной территории для реализации программы параллельного импорта в Россию, заявил в среду президент республики Аслан Бжания.
Бжания находится с рабочим визитом в Уфе.
"Наши отношения (Абхазии с Башкирией – ред.) имеют перспективу развития с учетом отношений с Россией в целом. Введены санкции, и режим, я предполагаю, будет продолжен. Возникают возможности, связанные с поставками. Абхазия может быть использована в качестве транзитной территории, мы предполагаем, что территория Абхазии может быть использована для реализации программы параллельного импорта, для импорта в РФ. Это то, что дает нам время - с одной стороны проблемы, с другой стороны - новые возможности", - сказал журналистам Бжания.
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
В начале мая Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном сайте министерства, включает более 50 категорий, в том числе, автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.), электронику (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовую технику (Siemens, Dyson и др.) и игровые приставки (Xbox и PlayStation).
Мужчина у входа в магазин re:Store в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 16:56
Re:Store начала ввозить iPhone и MacBook в Россию по параллельному импорту
 
ЭкономикаРоссияАбхазияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Аслан Бжания
 
 
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