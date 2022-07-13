https://ria.ru/20220713/himars-1802094655.html

Источник: HIMARS не сложная цель для ПВО, но у Киева тактика террористов

Источник: HIMARS не сложная цель для ПВО, но у Киева тактика террористов - РИА Новости, 13.07.2022

Источник: HIMARS не сложная цель для ПВО, но у Киева тактика террористов

Снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных Украине из США, не являются сложной целью для российской ПВО и регулярно сбиваются, однако... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T03:38

2022-07-13T03:38

2022-07-13T03:38

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных Украине из США, не являются сложной целью для российской ПВО и регулярно сбиваются, однако Киев использует террористическую тактику комбинированных ударов по слабо прикрытым гражданским объектам, сообщил РИА Новости в среду информированный источник.Он уточнил, что "уже есть случаи, когда весь пакет HIMARS, то есть шесть ракет, полностью сбивались в залпе".В то же время источник отметил, что Украина использует тактику массированных комбинированных обстрелов, выбирая объекты, слабо прикрытые ПВО."В таких ударах задействованы несколько видов оружия, скоординированных по времени вхождения в зону ПВО. Например, могут сразу применяться системы "Ураган", "Смерч", "Ольха", а также корректируемые ракеты HIMARS. К этому набору могут добавляться тактические ракеты "Точка" и даже беспилотники Ту-141/Ту-143, как дополнительные ложные цели", - пояснил собеседник.В основном, по его словам, это удары по гражданским объектам: "Массирование средств создаёт возможность прорыва к цели отдельных ракет. Это терроризм в чистом виде".По данным открытых источников, ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Украине будет передано ещё четыре таких установки. Как сообщали в Минобороны России, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены огнём ВС РФ.HIMARS применяет 227-миллиметровые реактивные снаряды, каждая установка может запустить шесть снарядов в залпе. Неуправляемые снаряды американской РСЗО имеют дальность до 45 километров, корректируемые снаряды имеют дальность, по разным данным, до 70-80 киломеров. Они имеют инерциальную систему управления с коррекцией по данным GPS на конечном участке траектории.Для сравнения, российские системы РСЗО "Торнадо-С" имеют корректируемые снаряды с таким же принципом наведения - инерциальная система плюс спутниковая коррекция, но существенно большую дальность - 120 километров, больший калибр (300 мм) и более могущественную боевую часть.

https://ria.ru/20220712/polyanskiy-1801843983.html

https://ria.ru/20220712/pvo-1801908298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, сша, россия, в мире