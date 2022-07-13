https://ria.ru/20220713/himars-1802094655.html
Источник: HIMARS не сложная цель для ПВО, но у Киева тактика террористов
Источник: HIMARS не сложная цель для ПВО, но у Киева тактика террористов - РИА Новости, 13.07.2022
Источник: HIMARS не сложная цель для ПВО, но у Киева тактика террористов
Снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных Украине из США, не являются сложной целью для российской ПВО и регулярно сбиваются, однако... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T03:38
2022-07-13T03:38
2022-07-13T03:38
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792584373_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_77cce57e4b24c88da75227ee53594f3a.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных Украине из США, не являются сложной целью для российской ПВО и регулярно сбиваются, однако Киев использует террористическую тактику комбинированных ударов по слабо прикрытым гражданским объектам, сообщил РИА Новости в среду информированный источник.Он уточнил, что "уже есть случаи, когда весь пакет HIMARS, то есть шесть ракет, полностью сбивались в залпе".В то же время источник отметил, что Украина использует тактику массированных комбинированных обстрелов, выбирая объекты, слабо прикрытые ПВО."В таких ударах задействованы несколько видов оружия, скоординированных по времени вхождения в зону ПВО. Например, могут сразу применяться системы "Ураган", "Смерч", "Ольха", а также корректируемые ракеты HIMARS. К этому набору могут добавляться тактические ракеты "Точка" и даже беспилотники Ту-141/Ту-143, как дополнительные ложные цели", - пояснил собеседник.В основном, по его словам, это удары по гражданским объектам: "Массирование средств создаёт возможность прорыва к цели отдельных ракет. Это терроризм в чистом виде".По данным открытых источников, ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Украине будет передано ещё четыре таких установки. Как сообщали в Минобороны России, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены огнём ВС РФ.HIMARS применяет 227-миллиметровые реактивные снаряды, каждая установка может запустить шесть снарядов в залпе. Неуправляемые снаряды американской РСЗО имеют дальность до 45 километров, корректируемые снаряды имеют дальность, по разным данным, до 70-80 киломеров. Они имеют инерциальную систему управления с коррекцией по данным GPS на конечном участке траектории.Для сравнения, российские системы РСЗО "Торнадо-С" имеют корректируемые снаряды с таким же принципом наведения - инерциальная система плюс спутниковая коррекция, но существенно большую дальность - 120 километров, больший калибр (300 мм) и более могущественную боевую часть.
https://ria.ru/20220712/polyanskiy-1801843983.html
https://ria.ru/20220712/pvo-1801908298.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792584373_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_663bfda700e8ff7522264cbf3527be75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, россия, в мире
Источник: HIMARS не сложная цель для ПВО, но у Киева тактика террористов
Снаряды американских РСЗО HIMARS не сложная цель для ПВО, но у Киева тактика террористов
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных Украине из США, не являются сложной целью для российской ПВО и регулярно сбиваются, однако Киев использует террористическую тактику комбинированных ударов по слабо прикрытым гражданским объектам, сообщил РИА Новости в среду информированный источник.
"Снаряды РСЗО, будь то снаряды "Урагана", "Смерча", "Ольхи" или американские HIMARS, - не сложная цель для эшелонированной системы ПВО, они сбиваются российскими зенитными ракетными комплексами в большом количестве, так как имеют предсказуемую траекторию, малую скорость полёта на конечном участке и не оборудованы средствами преодоления ПВО", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что "уже есть случаи, когда весь пакет HIMARS, то есть шесть ракет, полностью сбивались в залпе".
В то же время источник отметил, что Украина
использует тактику массированных комбинированных обстрелов, выбирая объекты, слабо прикрытые ПВО.
"В таких ударах задействованы несколько видов оружия, скоординированных по времени вхождения в зону ПВО. Например, могут сразу применяться системы "Ураган", "Смерч", "Ольха", а также корректируемые ракеты HIMARS. К этому набору могут добавляться тактические ракеты "Точка" и даже беспилотники Ту-141/Ту-143, как дополнительные ложные цели", - пояснил собеседник.
В основном, по его словам, это удары по гражданским объектам: "Массирование средств создаёт возможность прорыва к цели отдельных ракет. Это терроризм в чистом виде".
По данным открытых источников, ранее США
передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Украине будет передано ещё четыре таких установки. Как сообщали в Минобороны России
, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены огнём ВС РФ
.
HIMARS применяет 227-миллиметровые реактивные снаряды, каждая установка может запустить шесть снарядов в залпе. Неуправляемые снаряды американской РСЗО имеют дальность до 45 километров, корректируемые снаряды имеют дальность, по разным данным, до 70-80 киломеров. Они имеют инерциальную систему управления с коррекцией по данным GPS на конечном участке траектории.
Для сравнения, российские системы РСЗО "Торнадо-С" имеют корректируемые снаряды с таким же принципом наведения - инерциальная система плюс спутниковая коррекция, но существенно большую дальность - 120 километров, больший калибр (300 мм) и более могущественную боевую часть.