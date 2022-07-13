https://ria.ru/20220713/himars-1802093350.html

Украинские войска обстреляли Луганск из американских РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Луганск из американских РСЗО HIMARS - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские войска обстреляли Луганск из американских РСЗО HIMARS

Украинские войска в 23.35 во вторник обстреляли Луганск, выпустив девять ракет из американских РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T02:19

2022-07-13T02:19

2022-07-13T02:24

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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска в 23.35 во вторник обстреляли Луганск, выпустив девять ракет из американских РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 23.35 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Луганск с применением РСЗО HIMARS (9 ракет)", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220713/melitopol-1802093216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, луганская народная республика