https://ria.ru/20220713/himars-1802093350.html
Украинские войска обстреляли Луганск из американских РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Луганск из американских РСЗО HIMARS - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские войска обстреляли Луганск из американских РСЗО HIMARS
Украинские войска в 23.35 во вторник обстреляли Луганск, выпустив девять ракет из американских РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T02:19
2022-07-13T02:19
2022-07-13T02:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска в 23.35 во вторник обстреляли Луганск, выпустив девять ракет из американских РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 23.35 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Луганск с применением РСЗО HIMARS (9 ракет)", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, луганская народная республика
02:19 13.07.2022 (обновлено: 02:24 13.07.2022)
Украинские войска обстреляли Луганск из американских РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили девять ракет из американских РСЗО HIMARS по Луганску