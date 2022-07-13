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Экс-замглавы МЧС Гуровичу вменили ущерб в 323 миллиона рублей - РИА Новости, 13.07.2022
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Экс-замглавы МЧС Гуровичу вменили ущерб в 323 миллиона рублей
Экс-замглавы МЧС Гуровичу вменили ущерб в 323 миллиона рублей - РИА Новости, 13.07.2022
Экс-замглавы МЧС Гуровичу вменили ущерб в 323 миллиона рублей
Экс-замглавы МЧС РФ Андрею Гуровичу вменяется ущерб в 323 миллиона рублей при строительстве ковидного госпиталя, возведенного в Мурманской области "без учета... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:21
2022-07-13T14:28
россия
происшествия
мурманская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Экс-замглавы МЧС РФ Андрею Гуровичу вменяется ущерб в 323 миллиона рублей при строительстве ковидного госпиталя, возведенного в Мурманской области "без учета климатических условий", сообщается в Telegram-канале СК РФ."ГСУСК задержан бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович по обвинению в превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в релизе.По данным СК РФ, полевой госпиталь был возведен "без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован".Зная об этом и "осознавая, что цели развертывания госпиталя не достигнуты", Гурович "не принял меры для эффективного использования бюджетных средств", в результате чего бюджету Мурманской области причинен ущерб "на сумму более 323 миллионов рублей", полагает следствие."Следственным комитетом совместно с ФСБ России по местам жительства Гуровича и иных связанных с ним лиц, а также в территориальных подразделениях министерств и ведомств проведены обыски. МЧС оказывает содействие в предоставлении следствию необходимых документов", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220713/gurdin-1802180689.html
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россия, происшествия, мурманская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
14:21 13.07.2022 (обновлено: 14:28 13.07.2022)
 
Экс-замглавы МЧС Гуровичу вменили ущерб в 323 миллиона рублей

Экс-замглавы МЧС Гуровичу вменили ущерб в 323 миллиона рублей при строительстве госпиталя

© РИА Новости / Владимир Астапкович Андрей Гурович
Андрей Гурович - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Андрей Гурович . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Экс-замглавы МЧС РФ Андрею Гуровичу вменяется ущерб в 323 миллиона рублей при строительстве ковидного госпиталя, возведенного в Мурманской области "без учета климатических условий", сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"ГСУСК задержан бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович по обвинению в превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в релизе.
Гурдин Юрий Михайлович - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13:35
Источник сообщил о задержании бывшего вице-губернатора Томской области
По данным СК РФ, полевой госпиталь был возведен "без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован".
Зная об этом и "осознавая, что цели развертывания госпиталя не достигнуты", Гурович "не принял меры для эффективного использования бюджетных средств", в результате чего бюджету Мурманской области причинен ущерб "на сумму более 323 миллионов рублей", полагает следствие.
"Следственным комитетом совместно с ФСБ России по местам жительства Гуровича и иных связанных с ним лиц, а также в территориальных подразделениях министерств и ведомств проведены обыски. МЧС оказывает содействие в предоставлении следствию необходимых документов", - добавляется в сообщении.
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РоссияПроисшествияМурманская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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