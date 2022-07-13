https://ria.ru/20220713/gurovich-1802192543.html

Экс-замглавы МЧС Гуровичу вменили ущерб в 323 миллиона рублей

Экс-замглавы МЧС Гуровичу вменили ущерб в 323 миллиона рублей - РИА Новости, 13.07.2022

Экс-замглавы МЧС Гуровичу вменили ущерб в 323 миллиона рублей

Экс-замглавы МЧС РФ Андрею Гуровичу вменяется ущерб в 323 миллиона рублей при строительстве ковидного госпиталя, возведенного в Мурманской области "без учета... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:21

2022-07-13T14:21

2022-07-13T14:28

россия

происшествия

мурманская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Экс-замглавы МЧС РФ Андрею Гуровичу вменяется ущерб в 323 миллиона рублей при строительстве ковидного госпиталя, возведенного в Мурманской области "без учета климатических условий", сообщается в Telegram-канале СК РФ."ГСУСК задержан бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович по обвинению в превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в релизе.По данным СК РФ, полевой госпиталь был возведен "без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован".Зная об этом и "осознавая, что цели развертывания госпиталя не достигнуты", Гурович "не принял меры для эффективного использования бюджетных средств", в результате чего бюджету Мурманской области причинен ущерб "на сумму более 323 миллионов рублей", полагает следствие."Следственным комитетом совместно с ФСБ России по местам жительства Гуровича и иных связанных с ним лиц, а также в территориальных подразделениях министерств и ведомств проведены обыски. МЧС оказывает содействие в предоставлении следствию необходимых документов", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220713/gurdin-1802180689.html

https://ria.ru/20220706/semenov-1800818132.html

россия

мурманская область

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Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, мурманская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)