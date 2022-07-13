Бывшему томскому вице-губернатору вменили растрату 70 миллионов рублей
Экс-замглавы Томской области Гурдину вменили растрату 70 миллионов рублей на нацпроекте
© Фото : Валерий ДоронинГурдин Юрий Михайлович
© Фото : Валерий Доронин
Гурдин Юрий Михайлович . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Томской области обвиняется в организации растраты не менее 70 миллионов рублей, выделенных в рамках нацпроекта "Образование", сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что силовики задержали бывшего вице-губернатора Томской области Юрия Гурдина по делу о растрате.
По предварительным данным, с августа 2020 по ноябрь 2021 года с подачи чиновника и под его руководством директор одного из фондов Томской области растратил "не менее 70 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета в рамках национального проекта "Образование".
В ведомстве добавили, что экс-замглавы Томской области уже предъявлено обвинение в организации растраты бюджетных денег в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Второму фигуранту дела тоже предъявлено обвинение в растрате.
"В настоящее время решается вопрос об избрании бывшему заместителю губернатора региона меры пресечения", - добавили в СК РФ.
Гурдин занимал должность заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям с 2012 года. Он ушел в отставку "в связи с окончанием срока служебного контракта" 12 мая 2022 года после отставки губернатора Сергея Жвачкина и назначения на пост врио главы региона Владимира Мазура.
В администрации Томской области Гурдин отвечал за реализацию региональной политики в сфере инвестиций и имущественных отношений, а также международных и региональных связей. В частности, он курировал развитие Особой экономической зоны, промышленных парков и территории опережающего развития в Северске.