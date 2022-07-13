https://ria.ru/20220713/gurdin-1802205168.html

Бывшему томскому вице-губернатору вменили растрату 70 миллионов рублей

Бывшему томскому вице-губернатору вменили растрату 70 миллионов рублей - РИА Новости, 13.07.2022

Бывшему томскому вице-губернатору вменили растрату 70 миллионов рублей

Бывший заместитель губернатора Томской области обвиняется в организации растраты не менее 70 миллионов рублей, выделенных в рамках нацпроекта "Образование",... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:00

2022-07-13T15:00

2022-07-13T15:00

юрий гурдин

томская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Томской области обвиняется в организации растраты не менее 70 миллионов рублей, выделенных в рамках нацпроекта "Образование", сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что силовики задержали бывшего вице-губернатора Томской области Юрия Гурдина по делу о растрате.По предварительным данным, с августа 2020 по ноябрь 2021 года с подачи чиновника и под его руководством директор одного из фондов Томской области растратил "не менее 70 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета в рамках национального проекта "Образование".В ведомстве добавили, что экс-замглавы Томской области уже предъявлено обвинение в организации растраты бюджетных денег в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Второму фигуранту дела тоже предъявлено обвинение в растрате."В настоящее время решается вопрос об избрании бывшему заместителю губернатора региона меры пресечения", - добавили в СК РФ.Гурдин занимал должность заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям с 2012 года. Он ушел в отставку "в связи с окончанием срока служебного контракта" 12 мая 2022 года после отставки губернатора Сергея Жвачкина и назначения на пост врио главы региона Владимира Мазура.В администрации Томской области Гурдин отвечал за реализацию региональной политики в сфере инвестиций и имущественных отношений, а также международных и региональных связей. В частности, он курировал развитие Особой экономической зоны, промышленных парков и территории опережающего развития в Северске.

https://ria.ru/20220713/gurovich-1802192543.html

https://ria.ru/20220706/semenov-1800818132.html

https://ria.ru/20220620/vzyatki-1796772157.html

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

юрий гурдин, томская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия