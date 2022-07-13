https://ria.ru/20220713/gumpomosch-1802304040.html
Россия за сутки передала более 470 тонн гумпомощи населению ДНР и Украины
Россия за сутки передала более 470 тонн гумпомощи населению ДНР и Украины - РИА Новости, 13.07.2022
Россия за сутки передала более 470 тонн гумпомощи населению ДНР и Украины
Россия за сутки провела пять гуманитарных акций в ДНР и ЛНР, Харьковской и Запорожской областях, местным жителям передано 477,6 тонны гумпомощи, сообщил в среду РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T21:37
2022-07-13T21:37
2022-07-13T21:37
специальная военная операция на украине
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здоровье - общество
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запорожская область
украина
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия за сутки провела пять гуманитарных акций в ДНР и ЛНР, Харьковской и Запорожской областях, местным жителям передано 477,6 тонны гумпомощи, сообщил в среду руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."На Украину и республики Донбасса (со 2 марта 2022 года) доставлено 43 200,5 тонны гуманитарной помощи, проведены 1 302 акции, в том числе за истекшие сутки пять - в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 477,6 тонны гуманитарной помощи", - сообщил Мизинцев.По его словам, 13 июля проводятся четыре гуманитарные акции в Луганской Народной Республике, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 314,5 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, луганская народная республика, запорожская область, украина
Россия за сутки передала более 470 тонн гумпомощи населению ДНР и Украины
МО: 477,6 тонны гумпомощи передали за сутки ВС России мирному населению ДНР и Украины