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Госдума рассмотрит 15 июля только один кадровый вопрос, заявил Миронов - РИА Новости, 13.07.2022
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Госдума рассмотрит 15 июля только один кадровый вопрос, заявил Миронов
Госдума рассмотрит 15 июля только один кадровый вопрос, заявил Миронов - РИА Новости, 13.07.2022
Госдума рассмотрит 15 июля только один кадровый вопрос, заявил Миронов
Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит только один кадровый вопрос - кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:32
2022-07-13T13:43
госдума рф
политика
денис мантуров
россия
роскосмос
юрий борисов (вице-премьер)
партия "справедливая россия - за правду"
сергей миронов
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит только один кадровый вопрос - кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера, сообщил журналистам глава "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов."Нет, я думаю, что кадровый вопрос будет один - это вице-премьер, совмещённый с министерством промышленности и торговли", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли 15 июля обсуждение еще каких-то кадровых вопросов, в частности, возможные отставки в кабмине.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра РФ с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли. Премьер России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на соответствующую должность. СМИ со ссылкой на источники писали, что вице-премьер Юрий Борисов якобы может покинуть пост и занять должность главы "Роскосмоса".
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госдума рф, политика, денис мантуров, россия, роскосмос, юрий борисов (вице-премьер), партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов
13:32 13.07.2022 (обновлено: 13:43 13.07.2022)
 
Госдума рассмотрит 15 июля только один кадровый вопрос, заявил Миронов

Миронов: из кадровых вопросов Госдума 15 июля рассмотрит только назначение Мантурова

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит только один кадровый вопрос - кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера, сообщил журналистам глава "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов.
"Нет, я думаю, что кадровый вопрос будет один - это вице-премьер, совмещённый с министерством промышленности и торговли", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли 15 июля обсуждение еще каких-то кадровых вопросов, в частности, возможные отставки в кабмине.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра РФ с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли. Премьер России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на соответствующую должность. СМИ со ссылкой на источники писали, что вице-премьер Юрий Борисов якобы может покинуть пост и занять должность главы "Роскосмоса".
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
12:46
В Кремле не комментируют слухи о кадровых изменениях в правительстве
 
Госдума РФПолитикаДенис МантуровРоссияРоскосмосЮрий Борисов (вице-премьер)Партия "Справедливая Россия - за правду"Сергей Миронов
 
 
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