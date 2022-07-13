https://ria.ru/20220713/gosduma-1802179983.html

Госдума рассмотрит 15 июля только один кадровый вопрос, заявил Миронов

Госдума рассмотрит 15 июля только один кадровый вопрос, заявил Миронов - РИА Новости, 13.07.2022

Госдума рассмотрит 15 июля только один кадровый вопрос, заявил Миронов

Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит только один кадровый вопрос - кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T13:32

2022-07-13T13:32

2022-07-13T13:43

госдума рф

политика

денис мантуров

россия

роскосмос

юрий борисов (вице-премьер)

партия "справедливая россия - за правду"

сергей миронов

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит только один кадровый вопрос - кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера, сообщил журналистам глава "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов."Нет, я думаю, что кадровый вопрос будет один - это вице-премьер, совмещённый с министерством промышленности и торговли", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли 15 июля обсуждение еще каких-то кадровых вопросов, в частности, возможные отставки в кабмине.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра РФ с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли. Премьер России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на соответствующую должность. СМИ со ссылкой на источники писали, что вице-премьер Юрий Борисов якобы может покинуть пост и занять должность главы "Роскосмоса".

https://ria.ru/20220713/pravitelstvo-1802166572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, политика, денис мантуров, россия, роскосмос, юрий борисов (вице-премьер), партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов