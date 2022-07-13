https://ria.ru/20220713/gosduma-1802179983.html
Госдума рассмотрит 15 июля только один кадровый вопрос, заявил Миронов
Госдума рассмотрит 15 июля только один кадровый вопрос, заявил Миронов - РИА Новости, 13.07.2022
Госдума рассмотрит 15 июля только один кадровый вопрос, заявил Миронов
Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит только один кадровый вопрос - кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:32
2022-07-13T13:32
2022-07-13T13:43
госдума рф
политика
денис мантуров
россия
роскосмос
юрий борисов (вице-премьер)
партия "справедливая россия - за правду"
сергей миронов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит только один кадровый вопрос - кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера, сообщил журналистам глава "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов."Нет, я думаю, что кадровый вопрос будет один - это вице-премьер, совмещённый с министерством промышленности и торговли", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли 15 июля обсуждение еще каких-то кадровых вопросов, в частности, возможные отставки в кабмине.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра РФ с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли. Премьер России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на соответствующую должность. СМИ со ссылкой на источники писали, что вице-премьер Юрий Борисов якобы может покинуть пост и занять должность главы "Роскосмоса".
https://ria.ru/20220713/pravitelstvo-1802166572.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, политика, денис мантуров, россия, роскосмос, юрий борисов (вице-премьер), партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов
13:32 13.07.2022 (обновлено: 13:43 13.07.2022)
Госдума рассмотрит 15 июля только один кадровый вопрос, заявил Миронов
Миронов: из кадровых вопросов Госдума 15 июля рассмотрит только назначение Мантурова