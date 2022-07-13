07:54 13.07.2022 (обновлено: 07:59 13.07.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке
Обстрел. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска в 7.05 выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в городе Горловка Донецкой Народной Республики, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 7.05 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Новгородское - н.п. Горловка: выпущено 15 снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.