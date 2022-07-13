https://ria.ru/20220713/gorlovka-1802102275.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в 7.05 выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в городе Горловка Донецкой Народной Республики, заявило... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T07:54

2022-07-13T07:54

2022-07-13T07:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска в 7.05 выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в городе Горловка Донецкой Народной Республики, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220713/himars-1802093350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина