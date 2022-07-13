14:08 13.07.2022 (обновлено: 14:09 13.07.2022)
Во Франции рассказали о риске нехватки газа, если Россия прекратит поставки
Член кабмина Франции: в Европе есть риск нехватки газа, если Россия прекратит поставки
© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
© AP Photo / Michel Spingler
Рабочий на компрессорной станции во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. В Европе есть серьезный риск возникновения нехватки газа в случае прекращения поставок газа из России, заявил официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран.
"Есть риск возникновения нехватки газа, к которому Франция и Европа относятся чрезвычайно серьезно. Перед лицом этой угрозы (прекращения поставок газа из РФ - ред.) мы увеличиваем заполняемость в наших газохранилищах до 100%. Кроме того, мы диверсифицируем поставки газа...Но да, риск нехватки газа существует серьезный", - сказал Веран на правительственном брифинге в среду.
Ранее министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что власти приняли радикальные меры, чтобы подготовиться к зиме, увеличив заполненность газохранилищ.
В последние дни во Франции все чаще высказываются опасения, что Россия может полностью остановить поставки газа в Европу. Еврокомиссия планирует представить в июле план для Евросоюза на случай полной остановки поставок российского газа.