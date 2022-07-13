https://ria.ru/20220713/gaz-1802188511.html

Во Франции рассказали о риске нехватки газа, если Россия прекратит поставки

Во Франции рассказали о риске нехватки газа, если Россия прекратит поставки - РИА Новости, 13.07.2022

Во Франции рассказали о риске нехватки газа, если Россия прекратит поставки

В Европе есть серьезный риск возникновения нехватки газа в случае прекращения поставок газа из России, заявил официальный представитель кабмина Франции Оливье... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:08

2022-07-13T14:08

2022-07-13T14:09

в мире

франция

россия

европа

еврокомиссия

санкции в отношении россии

экономика

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ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. В Европе есть серьезный риск возникновения нехватки газа в случае прекращения поставок газа из России, заявил официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран.Ранее министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что власти приняли радикальные меры, чтобы подготовиться к зиме, увеличив заполненность газохранилищ.В последние дни во Франции все чаще высказываются опасения, что Россия может полностью остановить поставки газа в Европу. Еврокомиссия планирует представить в июле план для Евросоюза на случай полной остановки поставок российского газа.

https://ria.ru/20220705/gaz-1800236110.html

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в мире, франция, россия, европа, еврокомиссия, санкции в отношении россии, экономика