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Во Франции рассказали о риске нехватки газа, если Россия прекратит поставки - РИА Новости, 13.07.2022
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Во Франции рассказали о риске нехватки газа, если Россия прекратит поставки
Во Франции рассказали о риске нехватки газа, если Россия прекратит поставки - РИА Новости, 13.07.2022
Во Франции рассказали о риске нехватки газа, если Россия прекратит поставки
В Европе есть серьезный риск возникновения нехватки газа в случае прекращения поставок газа из России, заявил официальный представитель кабмина Франции Оливье... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:08
2022-07-13T14:09
в мире
франция
россия
европа
еврокомиссия
санкции в отношении россии
экономика
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ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. В Европе есть серьезный риск возникновения нехватки газа в случае прекращения поставок газа из России, заявил официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран.Ранее министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что власти приняли радикальные меры, чтобы подготовиться к зиме, увеличив заполненность газохранилищ.В последние дни во Франции все чаще высказываются опасения, что Россия может полностью остановить поставки газа в Европу. Еврокомиссия планирует представить в июле план для Евросоюза на случай полной остановки поставок российского газа.
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в мире, франция, россия, европа, еврокомиссия, санкции в отношении россии, экономика
14:08 13.07.2022 (обновлено: 14:09 13.07.2022)
 
Во Франции рассказали о риске нехватки газа, если Россия прекратит поставки

Член кабмина Франции: в Европе есть риск нехватки газа, если Россия прекратит поставки

© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Рабочий на компрессорной станции во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. В Европе есть серьезный риск возникновения нехватки газа в случае прекращения поставок газа из России, заявил официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран.
"Есть риск возникновения нехватки газа, к которому Франция и Европа относятся чрезвычайно серьезно. Перед лицом этой угрозы (прекращения поставок газа из РФ - ред.) мы увеличиваем заполняемость в наших газохранилищах до 100%. Кроме того, мы диверсифицируем поставки газа...Но да, риск нехватки газа существует серьезный", - сказал Веран на правительственном брифинге в среду.
Ранее министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что власти приняли радикальные меры, чтобы подготовиться к зиме, увеличив заполненность газохранилищ.
В последние дни во Франции все чаще высказываются опасения, что Россия может полностью остановить поставки газа в Европу. Еврокомиссия планирует представить в июле план для Евросоюза на случай полной остановки поставок российского газа.
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